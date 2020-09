Trump tõotas nimetada Ginsburgi mantlipärija õige pea

"Meil on nominent olemas õige pea," lausus Trump ajakirjanikele Washingtonis, lisades: "Tõenäoliselt saab see olema naine."

Trumpi häälekas oponent Ginsburg suri reedel 87 aasta vanuses. Tema surm annab presidendile võimaluse kallutada üheksaliikmelise ülemkohtu pink lähikümnenditeks kindlalt paremale. Konservatiivid saaksid seal kuus kolme vastu enamuse.

"Me tahame protsessi austada ja protsess hakkab liikuma, ma arvan, et see hakkab õigupoolest liikuma üsna kiiresti," märkis Trump.

Ginsburgi surm vaid mõni nädal enne 3. novembri valimisi annab vabariiklastele võimaluse tagada kohtus konservatiivne enamus.

Praegu on ülemkohtusse jäänud vaid kaks naist – Elena Kagan ja Sonia Sotomayor, kes mõlemad on endise presidendi Barack Obama nimetatud progressiivsed.

Trump rääkis ajakirjanikele oma kavatsusest valida Ginsburgile naissoost asendaja.

"Ma arvan, et võin öelda, et see võib olla naine. Kui keegi küsiks minult praegu, siis ma ütleksin, et esikohal on naine. Jah, ma ütleks, et naise valimine oleks kindlasti kohane," lisas ta.

Kahe suure erakonna positsioonide vahel kõikuv vabariiklasest senaator Susan Collins ütles varem laupäeval, et ameeriklaste suhtes oleks õiglane, kui uue kohtuniku nimetaks novembrikuiste presidendivalimiste võitja. Senatis on vabariiklaste ülekaal napp.