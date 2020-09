Paki sisule tehtud kaks testi kinnitasid, et kahtlane aine oli ritsiin, teatas uudistekanal CNN.com.

Kõik Valgess Majja saadetav post läbib enne adressaadini jõudmist turvakontrolli USA presidendi administratsiooni hoonest eemal, eraldi paigas, selgitas CNN.

USA turvateenistuse ametnikud ütlesid, et ritsiinipaki puhul uuritakse kahtlust, et see oli teele pandud Kanadast.

Kanada ühiskondliku turvalisuse ministri pressiesindaja Mary-Liz Power ütles CNN-ile, et Kanada on teadlik ritsiini sisaldanud pakkida läkitamisest USA föderaalasutustele. Tema sõnul teevad Kanada ametivõimud ameeriklastega juhtunu uurimisel tihedat koostööd. "Kuna tegemist on jätkuva uurimisega, siis me ei saa lähemalt kommenteerida," lisas Power.

USA võimud uurivad samasuguse paki lähetamist ka Texase osariiki.

Ritsiin on riitsinuse (Ricinus communis) seemnetest eraldatud mürgine valk, millel on võime aglutineerida (kleepida) punaliblesid. Seda kasutatakse sageli terroriaktide korraldamisel. Ritsiin võib kasutada pulbri, graanulite, auru või happe koostises.

Ritsiini on ka korduvalt varem USA presidentidele püütud läkitada.