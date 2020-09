TTÜ Virumaa kolledž on aastaid kandnud eri rahvusest noorte lõimija rolli

Eesti hariduselus on palju debateeritud ülikoolide regionaalsete kolledžite vajalikkuse teemal. TTÜ Virumaa kolledži direktori Mare Roosilehe sõnul aitas koroonaaeg tasandada nii-öelda keskustes asuvate ülikoolide ja nende regionaalsete üksuste taset, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võib-olla aasta tagasi ma oleks öelnud, et võib-olla on puudu sellest, et kõik kursused, teadmised ei ole nii kättesaadavad siin, Ida-Virumaal nagu on näiteks Tallinnas või Tartus. Nüüd, kui me oleme õppinud elama pandeemiaga, kui me teame, milline on igapäevane distantsõpe Zoomis, Teamsis ja kus iga teadus, iga kursus on tulemas meile kätte Ida-Virumaale, olgu Ameerikast või Tallinnast, siis ma ei näe ka seda miinust enam," rääkis Roosileht.

TTÜ Virumaa kolledž on pikka aega olnud Ida-Virumaa integratsiooni lipulaev, sest nad on muu hulgas pidanud tegelema regiooni venekeelsete koolide riigikeeleõpetuse vajakajäämistega.

"Lisaks on Virumaa kolledžil eesti ja vene noorte lõimumisel tõepoolest väga suur roll. Virumaa kolledž on tegelenud sellega juba 20 aastat, et me viime kokku vene noored ja eesti noored ning õpetame vene noortele eesti keelt. Oluline on just see, et multikultuursed noored saavad kokku ja mõistavad üksteise väärtusi. Nüüd on meie jälgedes astunud ka Kohtla-Järve riigigümnaasium, kes veab sedasama lipulaeva, aga gümnaasiumi tasemel. Väga loodan, et ka põhikoolid samas suunas liiguvad," ütles Roosileht.

Praegu õpib TTÜ Virumaa kolledžis neljal erialal rohkem kui 500 üliõpilast, kellest kolmandik on pärit väljastpoolt Ida-Virumaad. Neist paljud õpivad töö kõrvalt kaugõppes.