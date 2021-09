TTÜ Virumaa kolledž on rohepöördeks valmis

TTÜ Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht nentis, et nende kooli kiputakse seostama eelkõige põlevkivitööstusega, kuigi koolis antav haridus pole ammu enam ühe tööstusharu keskne. "Tegelikult on meil väljakutseid väga palju. Seda enam, et nüüd seoses õiglase üleminekuga ilmselt laieneb ka ettevõtete ring, kes Ida-Virumaale tulevad . meil õpetatavad erialad on ju põlised insenerierialad: mehaanika, energeetika, IT- ja keemiatehnoloogia. Neid spetsialiste läheb alati vaja," ütles Roosileht.

Alanud õppeaastal valmistavad koolijuhile kolledžis rõõmu mitu asja. "Positiivne on see, et natuke on tõusnud päevaõppurite arv ehk nende õpilaste arv, kes on lõpetanud värskelt või natuke varem gümnaasiumi. Positiivne on seegi, et meile on tulnud õppima kaks kuldmedalisti, kaks hõbemedalisti ja kaks cum laude kutsehariduskeskuse lõpetajat.

Sel aastal võtsime Kohtla-Järvel äritehnoloogia magistriõppekavale vastu rekordarvu tudengeid: 24 ."

TTÜ Virumaa kolledž pakub ka täiendus- ja ümberõpet. "Praegu oleme me tohutult suure panuse pannud täienduskoolitusele - elukestev õpe on hästi oluline. Ja meil on riiklik koolitustellimus selle peale ehk sügisel ma kutsun kõiki õppima. Meil on sügisel 38 kursust, kus on võimalik tasuta õppida," sõnas Roosileht.



Kohtla-Järvel on tehnilist kõrgharidust antud üle poole sajandi.