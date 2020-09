Leht: suurleke näitab, kuidas maailma suurpangad teenindavad oligarhe ja terroriste

Ka viis maailma suurpanka JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank ja Bank of New York Mellon on mõjuvõimsate ja kahtlaste tegelaste tehingutest kasu lõiganud, kirjutab Päevaleht.

Muu hulgas näitavad dokumendid, et USA suurim pank JPMorgan liigutas üle maailma tuntud finantskurjategijate raha, kuigi oli USA uurimisasutustega 2011., 2013. ja 2014. aastal sõlmitud kokkulepetes lubanud rahapesu senisest paremini tõkestada.

Lekkematerjal, mida tuntakse rahvusvaheliselt FinCEN Filesi ehk FinCEN-i toimikute nime all, sisaldab üle 2100 kahtlast tegevust puudutava raporti (SAR – suspicious activity report), mille pangad ja muud finantsasutused on esitanud USA rahandusministeeriumi finantskuritegude osakonnale (FinCEN).

Rahvusvahelise uurivate ajakirjanike konsortsium (ICIJ) pani 110 meediamajast ja 88 riigist kokku üle 400 ajakirjanikust koosneva meeskonna, kes hakkasid koos uurima rahapesu ja panganduse telgitaguseid.

Eesti pankurid kiitsid kiirelt heaks relvafirma hiigelmaksed varifirmadele

Päevaleht kirjutab, et Danske Eesti pankuritel kulus 2012. aastal kaks tundi, kolm lauset ja üks emotikon, et heaks kiita kliendi soov sukelduda relvaärisse.

Selle tagajärjel saatis üks Iisraeli suuremaid relvafirmasid Israel Aerospace Industries hiiglasliku rahapesuskeemi põhifirmadesse 155 miljonit dollarit väidetavat komisjonitasu. Ehkki dollareid liigutada aidanud Deutsche Bank pidas ülekandeid kahtlaseks, jätkas raha liikumist.

USA pangad on SAR-e korduvalt esitanud pea kõigi Eesti toonaste finantsasutuste kohta: Swedbank, SEB, Danske, Versobank, Krediidipank, Äripank, Versobank ja TransferWise. Seejuures näiteks TransferWise'i puhul oli kahtlust äratanud ülekannete maht 388,2 miljonit USA dollarit.

