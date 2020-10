Riigi peaprokurör: Danske uurimistoimiku andmed ei lekkinud Eestist

Danske Banki Eesti filiaali rahapesu juhtumi uurimistoimiku andmed ei lekkinud Eestist, vaid on seotud ühele välisriigile antud õigusabi taotlusega, ütles riigi peaprokurör Andres Parmas ERR-ile. Ta lisas, et lekkele vaatamata on õiglane kohtupidamine Eestis võimalik.

Uurimistoimiku või selle osade lekkimise tõttu nõuab Danske Banki ekstöötajate advokaat Martin Hirvoja uurimise lõpetamist, sest tema hinnangul pole õiglane kohtupidamine enam võimalik.

Riigi peaprokurör Andres Parmas kinnitas Vikerraadio saates Uudis+, et Eestis algatatud kriminaalasja toimik kuhugi lekkinud ei ole.

"See informatsioon, mis meediale teatavaks on saanud, ei ole saanud meediale teatavaks Eesti ametiasutuste või seal töötavate inimeste lekitamise tõttu, vaid see pärineb Eestist väljastpoolt. Informatsioonist, mis Eesti on andnud õigusabi taotlusel ühele teisele riigile" ütles peaprokurör.

Küsimusele, mis riigist informatsioon lekkida võis, vastas Parmas, et kuniks asjaolud pole täielikult selged, ei ole arukas ka spekulatsioone toita.

Samas said uurimismaterjalid esmalt avalikuks Itaalia ajalehes l´Espresso.

"Ma ei näe täna küll põhjust, mis pärast ka selle andmelekke valguses või ajalehes kajastatu valguses Danske menetlus tervikuna tuleks korstnasse kirjutada. Õiglane kohtupidamine minu arvates on täiesti võimalik ja kavatseme selle nimel töötada," ütles Parmas.