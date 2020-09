Elektriveokite idufirma Nikola juht pidi pettuses kahtlustatuna lahkuma

Elektriveokite iduettevõtte Nikola Corp. asutaja Trevor Milton oli sunnitud firma nõukogust lahkuma, kuna teda süüdistatakse investoritele eksitava info andmises. Investorid on Nikolast lootnud uue Tesla sündi, mis hakkab ümber kujundama veoautode tööstust.

Nikola sattus suure avalikkuse tähelepanu alla, kui selle üks investor, aktsia hinna langusele panustaja (inglise keeles short seller) Hindenburg Research avaldas septembris raporti, milles süüdistas Miltonit liialdatud väidete esitamises Nikola tehnoloogia kasutusvalmiduse kohta, kirjutas ajaleht The Wall Street Journal.

Kahtlused ettevõtte valmisoleku kohta asuda veokeid tootma ning küsimused, kas talle kuulub ka sellekohane unikaalne tehnoloogia, andsid USA väärtpaberituru järelevalvele ning justiitsminsteeriumile aluse uurida, kas Nikola on investoreid eksitanud, kirjutas WSJ juba 15. septembril.

Nikola on nimetanud Hindenburgi raportit valeks. Milton teatas, et kavatseb ennast "valesüüdistuste" eest kaitsta.

Milton (39) asutas Nikola 2015. aastal ning talle kuulub umbes veerand Phoenixis tegutseva ettevõtte aktsiatest. Kuni tänavu juunini, kui firma tegi avaliku aktsiaemissiooni, oli Milton ettevõtte tegevjuht, kuid pärast Nikola börsile viimist taandus nõukogu juhiks ja ettevõtte tegevdirektoriks sai Mark Russell.

Süüdistused Nikola vastu kerkisid ainult mõned kuud pärast ettevõtte börsileviimist. kui ta sattus investorite tähelepanu alla. Aktsiate avalik müük tegi Miltonist miljardäri ning näitasid investorite huvi elektrisõidukite tootmise vastu, kuna nad otsivad uut tähte pärast Tesla peadpööritavat edu. Nikola väärtus kasvas nädalaga 30 miljardi dollarini, millega see möödus näiteks Ford Motor Companyst.

Siiski ei ole Nikola seni veel oma veokit valmis saanud. Kompanii on lubanud asuda tootma elektriveokeid, nende laadimiseks vajalikku taristut ning liisida neid korporatiivklientidele.

Elektriveokid on sattunud tähelepanu keskmesse seoses elektrisõidukite osakaalu kasvuga autopargis. Tehnoloogia arengust - nii akudest kui tulevikus ka vesinikutehnoloogia läbimurdest - oodatakse, et need asendavad tulevikus diislikütusel sõitvad rekad ja kaubaautod, seda eriti linnasiseses transpordis.