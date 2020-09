Euroopa Liit võib autode CO2 norme veelgi karmistada

Euroopa Komisjon on oma uute kliimapoliitika karmistamise ettepanekute raames koostanud ka soovitused, mille kohaselt peaks autode CO2 heitkogused praegu kavandatust veelgi järsemalt vähenema.

Kui varasemate plaanide kohaselt nõutaks autotööstuselt sõidukite süsihappegaasi (CO2) emissioonide vähendamist 2030. aastaks võrreldes 1990. aastaga 37,5 protsenti, siis Komisjoni uute paanide kohaselt peaks autode õhkupaisatav CO2 vähenema 50 protsendi võrra, kirjutab ajaleht Süddeutsche Zeitung (SZ) toimetuse kätte sattunud dokumentidele viidates.

Vastavalt juba reedel meediasse lekkinud andmetele plaanib Komisjon esitada algaval nädalal uued ettepanekud Euroopa Liidu kliimaeesmärkide karmistamiseks. Nendes esitatakse soovitus kärpida kasvuhoonegaase 2030. aastaks seni kokku lepitust märksa rohkem. Kui praegu kehtivad kavad näevad ette heitkoguste vähendamist 40 protsendi võrra 1990. aasta tasemest, siis uutes ettepanekutes soovitatakse seada eesmärk 55 protsendi juurde.

Karmimad piirangud tähendavad transpordisektori radikaalset restruktureerimist, tõdeb SZ. Uusi eesmärke - kui nendes kokku lepitakse - oleks võimalik saavutada ainult elektrisõidukite veelgi kiirema kasutuselevõtuga.

Euroopa Komisjoni plaanid näevad ka ette võimaluse, et transpordi- ja ehitussektor seotakse Euroopa Liidu emissioonikaubanduse süsteemiga, millesse praegu on lülitatud energeetika ja tööstus. See tähendaks aga bensiini ja diislikütuse hinna märgatavat tõusu.

Ettepanekud soovitakse vastu võtta järgmise aasta juuniks. Euroopa Liit peab tõstma oma kliimaeesmärke, et mitte panna liialt suurt koormat järeltulevatele põlvedele. Mida vähem teeb Euroopa 2030. aastaks, seda rängemaid kärpeid tuleb teha pärast seda aega, öeldakse Komisjoni koostatud ettepanekutes. Euroopa Liit on lubanud saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse, mis tähendab, et kasvuhoonegaase ei paisata õhku rohkem kui neid siduda suudetakse.

Uued ja karmimad CO2 kärpimise ideed põhjustavad juba pahameelt Saksa autotööstuses, mis ajalehe sõnul on ettepanekutest šokeeritud. "Me peame kinni juba kokku lepitud ja niigi väga ambitsioonikatest eesmärkidest. Aga Saksa autotööstus lükkab kindlalt tagasi 2030. aasta eesmärkide veelgi kõrgemaks seadmise," teatas Saksa autotööstse assotsiatsioon (VDA) reedel. VDA leiab, et ettepanekud ei võta arvesse praegust dramaatilist majanduslangust ega koroonakriisi, mis on niigi juba restruktureerimist läbiva autotööstuse veelgi suurema surve alla pannud.

Ettepaneku kohaselt peaks VDA hinnangul elektriautode osakaal jõudma 50 protsendini, samas kui praegu on nende osakaal turust ainult 7,2 protsenti.

Samas keskkonnaorganisatsioonid toetavad ettepanekut, leides, et need on isegi veel liiga nõrgad. Autode CO2 heitmed peaksid vähenema 50 protsenti, leidis vabaühenduse Transport & Environment Saksa haru juht Stef Cornelis.