Möödunud ööpäevaga lisandus Eestis tehtud 2862 koroonatestist 36 uut koroonapositiivset ning Eesti kahe nädala nakatumisnäitaja kerkis üle 31. Haiglaravil on 32 patsienti, mida on kümne võrra enam kui esmaspäeval.

Uutest nakatumistest 15 tuli Ida-Virumaale ja 14 Harjumaale (neist kümme Tallinna). Tartumaale, Võrumaale ja Järvamaale igasse üks positiivne. Neljal nakatunul puudus rahvastikuregistris sissekirjutus.

Haiglaravil on 32 patsienti, ööpäev varem oli neid 22. Viis patsienti on intensiivravil ja kolm juhitaval hingamisel.

Koroonakaardi andmetel on Eestis praegu 413 aktiivset haigusjuhtu, mida on nelja võrra enam kui esmaspäeval.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 Eesti elaniku kohta on 31,08.

Harjumaale lisandunud 14 haigusjuhust ühel juhul on tegemist Poolast sisse toodud juhtumiga ning neljal juhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel täpsustamisel.

Perioodil 19.-20. september lisandunud haigusjuhtudest oli neljal juhul tegemist varasemate haigestunute kontaktsetega.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet, millest Kadrioru sünnipäeva koldega on seotud 26, Tallinna Männi lasteaia koldega 10 ja töökoha koldega kuus inimest. Läänemere Gümnaasiumi koldes on hommikuse seisuga 17 haigestunut.

Kokku on terviseameti Põhja regionaalosakonnas jälgimisel 1 844 inimest, kellest 211 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud 15 uue juhtumi puhul on kümne puhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega, ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel väljaselgitamisel. Kokku on Ida regioonis neli aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse inimest, Sillamäe töökoha koldega on seotud 11 inimest. Tutvuskonna koldes on hommikuse seisuga 29 haigestunut, Tammiku põhikooli koldes on 11 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 784 inimest, kellest on haigestunud 148.

Võrumaale lisandunud juhtumi puhul on tegemist Võru linnavalitsuse töötajaga, Tartumaale lisandunud nakatunu on lasteaiatöötaja, mõlema nakatumise asjaolud on täpsustamisel. Lõuna regioonis on hommikuse seisuga kolm kollet – Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut) ja matuse kolle (11 inimest).

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 157 inimest, kellest 36 on haigestunud.

Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 87 inimest, kellest kaheksa on haigestunud.

Eestis on koroonaviirus nõudnud 64 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud 192 066 esmast koroonaviiruse testi.