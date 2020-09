Reps rääkis saates, et kui praegu ta saab sotsiaalmeedia vahendusel lapsevanematelt kurjustavaid küsimusi selle kohta, et kui lapsed jäävad distantsõppele, siis kas vanematele antakse ka õpetaja palk, siis kevadel käis tõsine debatt õpetajate palkade ümber.

"Kevadel see debatt, kus me tõesti olime kõik kodus, oli pigem selle ümber, et me ei vähendaks õpetajate palkasid ja hariduses pidime põhjendama, miks ei saa siin teha jõulisi kokkuhoiukohti," rääkis ta.

"Olid kohalike omavalitsuste arutelud teemal, et näiteks kui lasteaiad on suletud, kas sellisel juhul saaks vähendada palka 75 protsendile, kui huviharidus koolis ei toimi, lisatunde koolis ei toimu. Kahjuks oli ka neid näiteid, kus tõesti lisatundide arvelt kokkuhoidu oli ja see võib olla mõnele õpetajale kolmandik tema palgast. Nii et selliseid vaidlusi kevadel oli päris palju," lisas minister.

Reps ütles, et praegu on kohaliku omavalitsuse otsustada, mida ta õpetajate palkadega teeb.

"Kas meil on täna võimalik lubada suures osas lisatöötunde, siis selleks on täna ainult see hariduspuhver, mida me oleme 20 aasta jooksul eelarvega ette näinud ja see on kohaliku omavalitsuse nn COVID-i reserv, mis on 30 miljonit. /.../ Nagu me teame, haridustoetus läheb kohalike omavalitsuste kätte. Lisaks sellele me andsime COVID-i reservi. Kuidas ja millises ulatuses nüüd mõistetakse üksteist, see sõltub väga palju. Haridusministrina ma kehtestan miinimumpalgad, ülejäänu on tihti kohaliku omavalitsuse ja koolijuhi arutada," ta.

"On ka üks võimalus, et ühel hetkel me tõstame miinimumpalka ja sellist otsustustasandit all on vähem, aga sellel on ka omad tagajärjed - kindlasti sellist julgust ise kohapeal katsetada see vähendab," lisas ta.