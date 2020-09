Kõigepealt liigutatakse laev karilt, et saaks paremini hinnata, millises olukorras on laeva kere. Ettevalmistusi alustati juba teisipäeval, vahendas Yle. Laeva topeltpõhja on teisipäevast saati pumbatud õhku.

Kuivõrd karil on laeva esiosa, nihutatakse raskuskese laeva tagaosasse, et karilt liigutamine oleks lihtsam.

Kolmapäevased päästetööd algasid hommikul kell 8. Laeva karilt liigutamine algab tõenäoliselt alles õhtupoolikul.

Langnäsist viiakse Amorella hiljem remondiks Naantalisse.

Lääne-Soome rannavalve teatel sai laev pühapäeval põhjapuute Långnäsist lõunas. Olukorra stabiliseerimiseks sõitis Viking Amorella Järsö saare randa. Järsö asub Ahvenamaa peasaarest idas Soome vetes.

Viking Line'i tegevjuht Han Hansens ütles Soome ringhäälingukompaniile Yle, et vahejuhtumi põhjustas kas tehniline rike või inimlik eksitus. Soome meedia teatel sattus Viking Amorella samas piirkonnas karile ka 2013. aastal.

Otseülekannet saab jälgida SIIT