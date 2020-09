Ida-Virumaa on praegu suurima nakatunute suhtarvuga piirkond Eestis. Nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul kerkis esimest korda üle saja - 102-ni. Eesti keskmine näitaja on praegu 33,7.

Ida-Virumaal on praegu viis aktiivset kollet, kus on jälgimisel 816 inimest.

Nakatumine on kasvanud üle 50-aastaste seas, kes ka enam haiglasse satuvad. Nakatunute keskmine vanus kasvab jõudsalt. Peamiselt on koroonahaiged paigutatud Ida-Virumaa ja Tallinna haiglatesse.

Ida-Virumaa elanikel soovitatakse tungivalt kanda maske siseruumides, ühistranspordis jm olukordades, kus pole võimalik lähikontakte vältida.

Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja doktor Arkadi Popov ütles, et Ida-Virumaal elavad inimesed pelgavad tunnistada, kui on haigestunud ja varjavad oma sümptomeid, sest kardavad oma töökoha pärast.

"Seetõttu pole nakkus hästi tuvastatav," tõdes Popov.

Popov soovitas sellistel inimestel mõelda, et kui nad haigena tööl käivad, hakkab nakkus töökohal levima ja kogu töökoht läheb karantiini, mistõttu sel juhul tuleb terve ettevõte kinni panna.

"Parem, kui kõik seda ühtviisi mõistaksid. Haigena tuleb püsida kodus, mitte käia tööl," toonitas Popov.

Üleüldist maskikandmise kohustust tulla ei saa

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et üleüldist maskikandmise kohustust tulla ei saa, küll aga saab seda tungivalt soovitada.

Kiige sõnul takistab makse kohustuslikuks tegemast kolm suuremat küsimust: kas see on meditsiiniliselt põhjendatud ja hädavajalik; majanduslik küsimus ehk mis on maskikandmise hind ja kes seda vähemkindlustatud elanikele kompenseeriks; juriidiline küsimus ehk kas ja kuidas seadusandlus niisugust kohustust näeb.

"Saame teha konkreetseid ettekirjutusi asutustele, aga üleriigilist maskikohustust kehtestades tuleb mõelda, kas see on juriidliselt ja majanduslikult võimalik ja meditsiiniliselt põhjendatud," loetles Kiik ja tõi näiteks, et vaiksel tänaval jalutades pole mõistlikki maski kanda.

Kiik manitses piirangutest kinni pidama, sest muidu on valitsus kohustatud uusi, rangemaid piiranguid kehtestama ja arvestama peab, et need jäävad sel juhul kuudeks kehtima. Iga uus samm kaalutakse pikalt ja põhjalikult läbi, võttes arvesse nende mõju kõikidele valdkondadele, alates majandusest ja lõpetades tervisega.

Kiige hinnangul ei saa ühiskond väga pikalt, näiteks pool aastat järjest väga karmide piirangute tingimustes, nagu kevadise eriolukorra ajal, elada.