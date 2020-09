Dontšenko sõnul on maakondade seas praegu kaks murelast, Ida- Virumaa ja Harjumaa, eriti Tallinn. Näiteks kolmapäeval lisandunud haigusjuhtudest registreeriti üle poole Tallinnas.

Eelmise nädala jooksul tuli üle Eesti 244 uue haigusjuhu, 43 protsenti sellest Tallinnast, ütles Dontšenko. Käesoleva nädala kolme päevaga kogunenud uutest juhtudest on pooled pärit Harjumaalt.

Kui Eesti viimase 14 päeva haigestumusnäitaja on kolmapäeva seisuga 33, 72, siis Tallinna näitaja on 45 protsenti kõrgem ehk ligikaudu 50.

Dontšenko sõnul pole Eestit võimalik viirusvabana hoida ja see tähendab, et tuleb õppida edasi elama koos viirusega, ja see aeg ei saa olema lühike. "Oleme praegu sellises olukorras, et peame leida proportsionaalsuse tõrjemõõtmete mahu ja normaalse elu jätkamise vahel. Kindlasti ei taha me kõike korraga kinni panna, tahame, et elu jätkuks normaalselt," lausus ta.

Dontšenko sõnul on epidemioloogilist olukorda arvestades Tallinna meetmed olnud väga asjakohased. Ta märkis, et terviseameti hinnangul peaks nii Harjumaal kui Ida-Virumaal järgmise kahe nädala jooksul siseruumides korraldatavad üritused ära jätma. Tallinnas kutsus Dontšenko inimesi ühistranspordis kandma maske ja tegema seda korralikult.

"Viirus ei levi mööda kive ega kände. Laialdase leviku vältimiseks on vaja iga inimese panust, sest puudub ravim ja vaktsiin, kõik sõltub inimestest endist," ütles Dontšenko.

Dontšenko hoiatas, et järgmistel nädalatel näeme tõenäoliselt haigusjuhtude arvu kasvu.

Ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et olukord muutub tõsisemaks. "Me ei saa öelda, et me ei arvanud, et niimoodi läheb. Tegelikult signaalid tulid juba augustis. Just sellepärast juba suvel püüdsime linnasüsteemi selleks ette valmistada. Oli tekkinud poleemika, õigemini kriitika nende meetmete osas, mis olid rakendatud juba kolm nädalat tagasi, mõned varem. Tänaseks minu arvates näeme, et ennetusmeetmete rakendamine ja profülaktika on parim viis, et vältida rangemaid meetmeid," rääkis Kõlvart kolmapäeval.

Kõlvarti sõnul jätkab Tallinn juba kehtestatud ennetusmeetmetega.