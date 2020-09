Toila vabatahtlike merepäästjate eestvedajaid Mehis Luus ütles, et uue merepäästekaatri soetamine oli ühe ammuse unistuse täitmine. Praegu Toila päästjate kasutuses olevast päästekaatrist Boomeranger RIB Vega on uus kaater pikem.

"Kuna meil on avatud merega rannik, siis me igatsesime Vegast meetri võrra pikemat paati. Uus paat peaks meie kandi lainetes käituma paremini ja me oleme valmis karmima ilmaga teistele appi minema," ütles Luus.

Luusi sõnul maksab paat Atlantic 75 uuena umbes 250 000 eurot, kuid kasutatud paadi said nad viis korda odavamalt. "Meil on ühingus omalaadne toetajate süsteem, lisaks toetasid veidi PPA ja ka Leaderi projekt. Lisaks läks korda ka kaatri soetamise toetamiseks tehtud tuluõhtu," rääkis Luus.

Toilasse saabunud paat on töös alates 2002. aastast ja ta on teeninud kaht Suurbritannia merepäästeüksust, Põhja-Prantsusmaal Jersey saarel ja Iirimaa Lough Ree järvel. "Inglaste puhul on hea see, et nad teevad paatidele iga viie aasta tagant täieliku uuenduskuuri ja kuna eelmisest uuendusest on möödas viis aastat, siis meie jaoks on ta nagu viieaastane paat," ütles Luus, kelle sõnul peaks paat Toila merepäästjaid teenima kindlasti üle 10 aasta.