Tänavu kümneaastast sünnipäeva tähistanud õppusel said ligi sada vabatahtlikku ning politsei- ja piirivalveameti päästjat üle Eesti lahendada harjutusi merel ja rannas. Õppuse juhi Andres Aadumäe sõnul ei ole õppuse eesmärk kontrollida päästjate oskusi, vaid lihvida koostööd.

"Igas harjutuspunktis oleme püüdnud jaotada meeskonnad nii, et töötab üks politsei- ja piirivalveameti alus ja teine on vabatahtlike alus, et nad harjutaks omavahel koostööd, mida oskab üks ja mida oskavad teised, ning vastavalt sellele lihviksid ka oma teadmisi," ütles õppuse "Toila 2019" juht Andres Aadumäe.