Nõukogu kutsub Ansi Arumeele Omniva juhi kohalt tagasi

"Tegu ei ole üleöö sündinud otsusega, vaid ühiselt töötatud kolme kuu jooksul jõudsime tõdemuseni, et ettevõte vajab edasiminekuks muutusi," ütles nõukogu esimees Sten Soosaar.

Ansi Arumeel sõnas, et mõistab nõukogu otsust.

"Mõistsime nõukoguga ühtemoodi, milline peaks olema postiteenuse tulevik, kuid koostöö väikestes detailides ei sujunud ning selles olukorras on mõistlikum lahku minna," kommenteeris Arumeel kirjalikus avalduses.

Juhatuse esimehe kohusetäitjaks määrati juhatuse liige Andre Veskimeister.

Aasta lõpuni on juhatuse esimehe vastutusalad jagatud teiste juhatuse liikmete vahel. Kõik juhatuse liikmed alluvad otse nõukogule ja on oma volitustes võrdsed, juhatuse esimehe kohusetäitja ülesandeks on juhatuse töö koordineerimine.

Lähinädalatel arutab nõukogu ettevõtte juhtimisküsimusi pikemalt ning otsustab, mitu liiget ja milliste vastutusaladega edaspidi juhatuses on.

Omniva kaubamärki kasutava kontserni põhitegevusala on posti-, logistika- ja infologistikateenuste osutamine ning e-arvete käitlemine.

Lisaks emaettevõttele AS Eesti Post kuuluvad kontserni tütar- ja sidusettevõtted. SIA Omniva ja UAB Omniva LT, mis osutavad pakiautomaadi- ja kullerteenust Läti ja Leedu turul. AS-i Maksekeskus tegevusala on makselahenduste pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Baltikumis. Post11 pakub e-kaupmeestele rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi kaupade kättetoimetamiseks üle kogu maailma.

Omandisuhtelt on AS Eesti Post Eesti riigile kuuluv äriühing. Kontsernis töötab 2300 inimest üle Baltikumi ning 2019. aasta käive oli 129,6 miljonit eurot.