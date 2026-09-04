Otse kell 13: riik kuulutab välja Eesti Posti aktsiate avaliku enampakkumise

Reedel algab järgmine etapp Eesti Posti (Omniva) võõrandamisprotsessis, kui riik kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise. Asjaosalised jagavad selgitusi kell 13 algaval pressikonverentsil, mida näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Pressikonverentsil esinevad regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi regionaalarengu asekantsler ning Eesti Posti nõukogu liige Sigrid Soomlais, Eesti Posti juhatuse esimees ja tegevjuht Martti Kuldma ning müügiprotsessi nõustajate esindaja, OÜ Superia partner Robin Viia.

Eesti Posti võõrandamise aluseks on valitsuse 6. aprilli otsus, millega kiideti heaks Terrase ettepanek võõrandada ettevõtte aktsiad avaliku enampakkumise teel. Riik võõrandab kogu ettevõtte ehk 100 protsenti aktsiaseltsi Eesti Post aktsiatest.

Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omniva all, on 155 miljoni eurose netokäibega kujunenud üheks Balti riikide olulisemaks logistikakontserniks, mille tugevusteks on rahvusvaheline haare, kaasaegne tehnoloogiline baas ning hästi toimiv jaotusvõrk.

Seadusest tulenevad postiteenused, sh kirjade ja ajalehtede kojukanne on ka edaspidi, sõltumata ettevõtte omandivormist tagatud, lubab regionaalministeerium. Ettevõte kuulub praegu 100 protsenti Eesti riigile.