"Vestlesime Soosaarega ja tegime kompetentside ülevaatuse. Jõudsime arusaamisele, et vajame Eesti Posti etteotsa suure rahvusvahelise kogemusega juhti," rääkis nimetamiskomitee juht Kaido Padar esmaspäeval ERR-ile.

Tema sõnul jõuti otsusele sõbralikult ning ta tänas Soosaart antud panuse eest. "Tänan Steni panuse ja kaasamõtlemise eest Eesti Postis," ütles Padar majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi edastatud pressiteate vahjendusel. "Muudatused, mida Sten ette võttis, olid küll valulikud, kuid organisatsiooni arengu mõttes vajalikud."

"Nimetamiskomitee roll ongi riigi äriettevõtetel silm peal hoida ja nende käekäik aeg-ajalt üle vaadata. Selliseid asju tuleb ikka ette," märkis Padar ERR-ile.

Pressiteate kohaselt alustab nimetamiskomitee peagi uue nõukogu liikme otsimist ja esitab ministrile kinnitamiseks lähiajal. "Meie eesmärk on leida parimad koosseisud ja kompetentsid, et riigile kuuluvad ettevõtted areneksid õiges suunas. Näeme, et järgnevatel aastatel oleks nõukogude juhtimises rohkem suurte ja rahvusvaheliste organisatsioonide kogemust," ütles Padar.

Eesti Posti nõukogu ajutiseks esimeheks saab Mari Avarmaa. Ettevõtte nõukogu on kuueliikmeline.

Soosaar sai Eesti Posti nõukogu juhiks alles mullu juunis, kui väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem kinnitas nimetamiskomitee ettepanekul nõukogu uuteks liikmeteks Soosaare, Regina Raukase, Mari Avarmaa, Madis Laansalu, Raivo Uukkivi ja Kalle Viksi.