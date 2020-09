Koroonakevadel terviseameti erakorralise meditsiini osakonda juhtinud Martin Kadai sõnul tuleb maskide kandmist soovitada, aga kui see kohustuslikuks teha, siis hakatakse seda täitma näiliselt. "Meil ei ole mõtet sellisel kohustusel, mida täidetakse, siis kui politseiametnik on juures, siis tõmmatakse mingi sallilaadne toode näo ette," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Kevadel arutati kindlasti selle üle, kas Eestis peaks olema üldine maskikandmise kohustus. Miks see toona kehtestamata jäi?

Ma ei oska öelda, miks see kehtestamata jäi. Küll oli terviseameti seisukoht, et maski kandmine ei peaks olema kohustus, vaid nii nagu iga teine tervisekäitumine peaks see olema soovituslik.

Justiitsminister Raivo Aeg tellis õigusliku analüüsi, kas Eestis oleks võimalik kehtestada maski kandmise kohustust. Kas Eestis on epidemioloogiline olukord selline, et seda oleks vaja?

Sõltumata õiguslikust analüüsist tuleb aru saada et tervisekäitumine Eestis on tavapäraselt ennekõike inimese isiklik küsimus. Tervisekäitumine ei ole meil riiklikult käskude ja korraldustega paika pandud.

Ma ei pea isiklikult õigeks, et vabariigi valitsuse korraldusega peaks olema pandud maski kandmise kohustus või olema reguleeritud see, kui tihti inimene käsi peseb või millal ta peab käsi pesema, kas inimene peab hoidma kaks meetrit või kolm meetrit vahet. Need on üksikisiku tasandi küsimused. Valitsus saab reguleerida näiteks ettevõtluses, millised nakkusohutuse nõuded peavad olema täidetud, aga ei pea minema üksikisiku tervisekäitumise küsimuseni.

Samamoodi ma ei tahaks näha seda diskussiooni, kui peaks tekkima koroonaviiruse vastane vaktsiin, et me hakkame arutama selle üle, kas see vaktsineerimine on kohustuslik või vabatahtlik.

Maskiusku poliitikud toovad näiteks Aasia riike, kus maskikandmine on andnud väga häid tulemusi. Esmapilgul tundubki, et teeme maskid kohustuslikuks ja viiruse levik väheneb.

Aga me võime siis ju võrdlusena võtta samamoodi Euroopa riike, kus see kohustus on olemas. Neil ei lähe oluliselt paremini kui teistel riikidel. Me teame, et maski kandmine on üks tervisekäitumise komponent, see ei ole võluvits, see ei lahenda pandeemia olukorda. Seda rõhutavad nii maailma tervise organisatsioon kui ka teised ekspertkeskused.

Mitmed tuntud meedikud on viimastel päevadel öelnud, et maskide kandmisest peaks saama uus normaalsus.

Soovituslikus mõttes on mõtet rõhutada maski kandmist ennekõike riskirühma inimestele ja teatud olukordades. Me räägime siseruumide tingimustest, olukordadest, kus ei ole võimalik distantsi hoida. Soovitusliku ja julgustavana peaks see ka välja olema öeldud, aga kui me räägime kohustusest, siis me takerdume rakenduslikult väga paljudesse probleemidesse - millistest maskidest me räägime, milline on elanikkonna vastuvõtlikkus sellist kohustust täita, kuidas me selle kohustuse üle järelevalvet teeme ja milliseid sanktsioone rakendame, kui inimesed ei jälgi seda. See võib viia hoopis teistsuguse tulemuseni, kus inimesed seda kohustust hakkavad näiliselt täitma.

Meil ei ole mõtet sellisel kohustusel, mida täidetakse siis kui politseiametnik on juures, tõmmatakse mingi sallilaadne toode näo ette. Tervisekäitumine algab inimesest endast ja kui inimene soovib tervislikult käituda, siis ta käitub ja kui ei soovi, siis käsu või korraldusega on seda väga raske teha.

Milline on teie hinnangul praegu Eestis maski kandmise kultuur, kas nad täidavad oma eesmärki, kui neid kantakse nii nagu Eestis näha on?

Kui ma vaatan avalikku arutelu, siis väga palju ei arutleta selle üle, kuidas õigesti maski kanda. Räägitakse kas ta peab olema kohustuslik või mitte. Täna on igal inimesel võimalus maski kanda, loomulikult inimesed võiksid selle peale mõelda ja teatud olukordades on see ka väga mõistlik.

Me peaksime oma kommunikatsioonis inimesi rohkem õpetama, kuidas neid kanda, millist tüüpi maske ja mis olukorras kanda, mille eest nad kaitsevad ja mille eest mitte. Et anda inimesele õige suund kätte.

Kas neid kõige tavalisemaid maske, mida müüakse apteekides, toidu- ja ehituspoodides on mul mõtet osta, kui ma olen egoist ja tahan ennast kaitsta?

Kui me räägime hingamisteede kaitsest, siis on maske, mis takistavad väljahingatavast õhust viiruse või muude osakeste levimist keskkonda. Aga on ka maske, mis kaitsevad väljast sisse hingates. Alati tuleb vaadata, milleks see toode mõeldud on.

Ma tulen tagasi oma üleeelmise küsimuse juurde, kui te vaatate ringi, siis milline on meie maskikandmise kultuur?

Olen näinud igasuguseid näiteid, reeglina jääb paraku silma halb näide, kuigi ma usun, et on inimesi, kes kasutavad maski süsteemselt ja mõtestatult. Aga on ka neid, kellel on mask tagataskus, autopeegli küljes, lõua alla tõmmatud. Sellisel maski kandmisel, kui mask on muutunud aksessuaariks, ei ole mingit mõtet.