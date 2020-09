"Me tegeleme edasi eelarvega. Täna tegeleme edasi, esmaspäeval tegeleme edasi. Meie eesmärk on ta tuua teisipäeval valitsusse ja kolmapäeval anda üle riigikogule. See ongi tänane seis," ütles Ratas ERR-ile.

"Praegu töö jätkub. Täna öelda ükskõik, mis asja kohta, et see on nii - seda ei saa, sellepärast, et üldkokkulepet ei ole eelarves ja meil on veel teatud lõigud lahti. Kindlasti töötame selle osas, et see oleks võimalikult majandust stimuleeriv," lisas peaminister.

Ratase sõnul on ta optimistlik, et teisipäevaks on siiski eelarve dokument olemas.