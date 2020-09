"Rahva teenrid": uue aasta eelarvesse lisandub 200 miljonit eurot kulusid

Kook ütles, et põhimõtteline kokkuleppe on valitsuses kindlasti juba sündinud, kuid ametlikult saab see kinnituse tuleval teisipäeval.

Korv arvas aga, et mitmes asjas pole veel kokkuleppeid sõlmitud, kuid võib eeldada, et iga koalitsioonipartei saab selle, mida ta kõige rohkem tahab.

"Sellele valitsusele on olnud väga omane, et avalikkuse ees paistavad välja just suuremad vastuolud kui tegelikult on. Eks need vastuolud on teatud küsimustes selgelt olemas, aga see poliitiline liim, mis seda valitsust koos hoiab, on selline väga vägev Super Attack," sõnas Korv.

Raha läheb kaitsekuludesse, pensionitõusu ning teadus- ja arendustegevusse

Ojakivi sõnas, et poliitikud on rääkinud ka konkreetsetest arvudest, kuid keegi oma näoga neid välja hõigata ei taha. Kuid talle teadaolevalt plaanitakse ligi 50 miljoni euro võrra kaitsekulutusi nominaalselt tõsta.

50 miljonit läheks ka erakorraliseks pensionitõusuks ning Ojakivi sõnul tõstaks see ühe pensionäri pensionit keskmiselt 17-18 euro võrra.

"Kui neid sõnumeid usaldada, oluline on ka see, et teadus- ja arendustegevuses kasutada see aknaaega ära. Kui SKP kukub, siis on ka lihtsam sinna ühe protsendi suunas teadus- ja arenduskulusid tõsta," ütles Ojakivi ja lisas, et ka selle valdkonna nominaalne tõus kuludes oleks 50 miljonit eurot.

Rohkem laenu ei võeta

"Riigikogult ei minda küsima uut mandaati uue laenu jaoks. Kui palju sellest võetud laenust ära kulutatakse, eks seda näitab elu," sõnas Ojakivi.

Ka Korv ütles, et talle teadaolevalt uut laenu ei võeta.

Kook ütles, et Ojakivi väljaöeldud kolm valdkonda, mis raha saavad, on seotud pigem Isamaa ja Keskerakonna soovidega. Kuid küsimus on selles, mida EKRE saab.

Ojakivi lisas, et täpsemalt saab sel teemal arutada aga järgmisel nädalal kui vastavad otsused on vastu võetud.

Muu hulgas tuli saates juttu ka Mati Alaveri kohtutoimikutest ja Martin Helme umbusaldamisest.