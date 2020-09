Lutsar: Eesti eksperdid ei lase ühtki uurimata vaktsiini turule

Lutsar rääkis "Ringvaates", et kaua aega on räägitud variandist, et koroonauuringuid võiks teha inimeste peal, kes on lasknud end vabatahtlikult nakatada. Seni on eetikakomiteed olnud sellele vastu, kuna haiguse vastu konkreetset ravi pole ning kevadel haigusest ka suurt midagi ei teatud.

"Aga nüüd oli uudis, et nüüd on eetikakomiteed hakanud ka mõtlema, et võib-olla see on ikkagi aktsepteeritav meetod, sest me teame, kuidas haigus kulgeb. Sellega me saaks väga kiiresti vastuse, kas vaktsiin töötab või mitte. Aga nad ütlevad, et kui nad saavad eetikakomitee loa, siis võib-olla jaanuaris võivad sellised katsed alata," lisas professor.

Saatekülaline Aavo Kuldsaar, kelle hüpokoer Simona aitab tal tuvastada veresuhkru langust, tõdes, et tema niisuguses katses ilmselt ei osaleks, kuna tal on ka pere. Ka koroonavaktsiini ta praeguse seisuga tõenäoliselt ei laseks teha, sest need on tema hinnangul liialt kiirustades tehtud ning kõrvalmõjud pole teada.

Lutsar kinnitas, et läbi testimata vaktsiine Eestis kasutusse ei võeta.

"Seda ma võin küll öelda, et ei Euroopa ravimiamet ega Eesti eksperdid ei lase siia turule ühtki vaktsiini, mida pole uuritud. Aga loomulikult, kui vaktsiinidel on sagedased kõrvalmõjud, need tulevad välja. Aga harvad kõrvalmõjud - ka osad vaktsiinieksperdid ütlevad, et kindel võib olla, kui kolm miljonit inimest on seda vaktsiini saanud. Aga jällegi, kas meil on see aeg oodata," rääkis Lutsar, lisades, et tema laseks endale koroonavaktsiini teha, kui see turule tuleb.

Saates oli juttu ka soomlaste edust koerte kasutamisel koroonaviiruse diagnoosimiseks. Nimelt väidetavalt tunnevad koerad COVID-19 eripärast lõhna inimese küljes juba kolm päeva enne haigustunnuste avaldumist. Sarnase põhimõtte järgi töötab hüpokoer, kellest Aavo Kuldsaargi saates rääkis.

Kuldsaare sõnul tunnetab Simona tema veresuhkru langemist varem kui enamik aparaate. Mõnikord annab Simona aga märku ka omaniku muudest tervisehädadest, näiteks palavikust.

Vastates küsimusele, kas Simonat võiks õpetada ka koroonaviirust ära tundma, ütles Kuldsaar, et pigem on praegu küsimus, kui hästi teadlased suudavad tuvastada selle lõhna, mida koer lõpuks peab ära tundma.

Lutsar ütles, et koerte kasutamine oleks väga hea, eriti kui nad tunnevad haiguse ära juba mitu päeva enne sümptomite avaldumist. "Haigus on kõige nakkavam just paar päeva enne sümptomite teket," ütles ta.