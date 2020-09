Haigekassa nõuab Põlva haiglalt 3000 eurot tagasi

Pärast plaanilise ravi peatamist eriolukorra ajal palus Põlva haigla juht Margot Bergmann tohtritele saadetud kirjas kolm korda enne mõelda, kas patsiendi haiglast väljakirjutamise asemel oleks võimalik teda suunata edasi taastusravile, jalaraviõe juurde või kas või polikliinikusse eriarsti vastuvõtule, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma olen juba öeldnud ka, et see sõnakasutus ei olnud väga hea ja see võib-olla sisu väljastpoolt lugejale jääbki arusaamatuks ja justkui üleskutseks midagi ebasobivat teha," kommenteeris Bergmann.

Bergmanni kiri lekkis meediasse ning haigekassa võttis haigla eriolukorra ajal esitatud arved luubi alla. Kahe eriala raviarved äratasid tähelepanu.

"Haigla taastusravi ja haigla õendusabi, kus ilmnes küll, et võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on sellist teatud raviarvete enamat kallinemist, raviarvete struktuuri muutust," selgitas haigekassa juhatuse liige Maivi Parve.

Tema sõnul näitas 20 ravijuhu täiendav kontroll, et haigla raviarvetes esineb vigu ning osa arveid olid haigekassa hinnangul põhjendamatud. Seetõttu on kavas haiglalt ligi 3000 eurot tagasi nõuda.

"Haigekassa ei tasu teenuste eest, mida ei ole reaalselt patsientidele osutatud ja meil on põhjust arvata, et ka eriolukorra ajal haigekassale esitatud arvetes võib esineda ebakorrektust veelgi ja me hetkel kaalume leppetrahvi rakendamist," rääkis Parve.

Tagasimakse täpne suurus on veel lahtine, kuid esialgne summa on ligi 3000 eurot. Haigekassal on plaanis kontrollida ka pärast eriolukorda esitatud Põlva haigla raviarveid, aga luubi alla võetakse ka teiste haigalate eriolukorra ajal esitatud raviarveid.

Margot Bergmanni sõnul pole tegu libaarvete esitamisega, vaid inimliku veaga.

"Tihtilugu ongi see, et mis on paberil, ei ühti täpselt sellega, mis on elektroonsesse vormi viidud. Sealt võivadki tekkida erisused, et võib-olla mõni protseduur paberil justkui kajastub, aga digiloos ei kajastu," selgitas Bergmann.

Et edaspidi selliseid eksimusi vältida, lõpetati suvest alates taastusravidokumentide vormistamine paberil.

Kas haigla haigekassa tagasimakse nõude vaidlustab, pole Bergmanni sõnul veel võimalik öelda.

Selle aasta esimesel poolaastal esitas haigekassa 330 tagasinõuet summas 118 363 eurot.