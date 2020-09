Külaliikumise Kodukant eestvõttel korraldati laupäeval 18 omavalitsuses maal elamise päev, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Siiski pole kõik omavalitsusest maal elamise päeva osas entusiastlikud. Türi vald, mis möödunud aastal kampaanias kaasa lõi, otsustas tänavu selles mitte osaleda.

Kui möödunud aastaaal elamise päevas lõi eelmisel aastal kaasa ka Türi vald, kuid tänavu enam mitte. "Ma usun, et kampaania ei tööta. Töötab see, kui inimesele lubada tegelikkust, turvalisust ja väärtust," rääkis Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann.

Siemann märkis, et Türi vald maksab valda elama kolivatele noortele peredele kodutoetust juba kaks aastat. See abi on osutunud erakordselt tõhusaks. "Meil on kokku tulnud sadakond inimest väljastpoolt, lisaks on meil umbes 50 inimest oma noori peresid, kes on siis otsustanud siia oma kodu rajada," rääkis ta.

Maal võib märgata omalaadset ehitusbuumi. Näiteks Türi vallas on välja antud 50 ehitusluba maja põhjalikuks renoveerimiseks, käsil on ka 20 uue maja ehitamine.

Ka Põhja-Sakala vallavanem Jaanus Rahula kinnitab, et huvi maal elamise vastu aina kasvab. "Võime öelda, et jah, inimesi liigub maale rohkem. Ja maale tehakse ka teist kodu. Väga paljud loovad nüüd maale oma teise kodu, renoveerivad. Ja mina arvan küll, et mingil ajal kui see maja on valmis, ära renoveeritud, siis nad jäävad siia," sõnas ta.