"Ma nõuan tungivalt unisele Joe Bidenile narkotesti kas enne või pärast teisipäeva õhtul toimuvat debatti," kirjutas ta Twitteris.

Trump arvustas teravalt konkurendi debativõimekust ja leidis, et sellist ebakõla võivad põhjustada üksnes mingid mõjuained. Ühtegi tõendit ta oma väitele ei esitanud.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???