Trump leevendab külmaainetes kasutatavate kasvuhoonegaaside piiranguid

USA president Donald Trump teatas neljapäeval piirangute leevendamisest rühmale kasvuhoonegaasidele, mida leidub tavaliselt külmikutes ja konditsioneerides. Trumpi sõnul vähendab see samm USA tarbijate elukallidust.

Trump kritiseeris teravalt reegleid, mille kehtestas tema eelkäija Joe Biden saastavatele ainetele, mida tuntakse fluorosüsivesinikena (HFC).

"Ma tühistan ametlikult Bideni administratsiooni naeruväärsed regulatsioonid, mis kehtestavad kulukaid nõudeid külmikutele ja konditsioneeridele," ütles Trump.

"See on naeruväärne, ebavajalik ja kulukas ning teeb tegelikult seadmed halvemaks," lisas USA president.

Trumpi administratsioon pikendab 2023. aasta seaduse alusel toidupoodidele ja teistele ettevõtetele HFC-de kasutusest loobumiseks antud tähtaegu, teatas USA keskkonnakaitseagentuur (EPA) avalduses.

Samuti muudetakse seadust nii, et see vabastab kõik kaubaveoks kasutatavad maanteesõidukite külmutusseadmed HFC-de uutest lekkenõuetest, lisati avalduses.

Trumpi väitel ei ole muudatustel mingit negatiivset mõju.

"Keskkonnaprobleeme ei ole," ütles ta ettevõtete juhtidest ümbritsetuna laua taga istudes.

EPA teatas, et see samm säästaks ameeriklastele 2,4 miljardit dollarit kasvuhoonegaaside regulatsioonide arvelt, mille kulud ettevõtted tarbijatele edasi kannavad.