USA presidendivalimistel ennustatakse rekordilist aktiivsust

Neli nädalat enne valimistepäeva antud häälte arv ületab eelmiste presidendivalimiste eel selleks ajaks antud häälte arvu 50-kordselt. 2016. aasta valimistel oli kuu enne valimispäeva oma hääle andnud 75 000 valijat, märkis olukorda jälgiv ühendus United States Elections Project (eesti keeles Ühendriikide valimisprojekt).

Muutuse on toonud kaasa koroonaviiruse leviku vältimiseks rakendatud eelvalimiste ning kirja teel hääletamise võimaluste laiendamine ning samuti inimeste soov mõjutada teiseks ametiajaks kandideeriva president Donald Trumpi tulevikku, ütles valimisprojekti koordineeriv Florida ülikooli teadur Michael McDonald.

"Me ei ole kunagi näinud nii palju inimesi nii pikalt enne valimispäeva oma häält andmas," ütles McDonald. "Inimesed hääletavad, kui nad on selgusele jõudnud ja me teame, et paljud on oma otsuse teinud juba ammu ning andnud oma hinnangu Trumpile," lisas ta.

Nii suur varajaste valijate hulk annab McDonaldi hinnagul põhjust prognoosida 150 miljoni inimese osalemist, ehk umbes 65-protsendilist osalust. See oleks kõrgeim valimistel osalemise määr alates 1908. aastast.

Andmed oma hääle andnutest kajastavad 31 osariigist laekunud infot ning osaluse numbrid võivad veelgi kiiremini kasvama hakata, kui rohkemad osariigid alustavad eelvalimisi jaoskondades.

Samal ajal, kui jaoakonnas valimispäeval hääletanute arv on viimastel presidendivalimistel üha kahanenud, kasvab eelvalimistel ja kirja teel hääletanute osakaal. See tõusis 2004. aasta 25 miljonilt eelmiste presidendivalimiste ajaks 57 miljonile, mis tähendab, et umbes 40 protsenti annab oma hääle enne valimispäeva.

President Trump on kirja teel hääletamist kritiseerinud, väites põhjendusi esitamata, et see võib viia valiispettusteni. Ekspertide sõnul on sellised rikkumised harvad.

Samuti on teada, et Demokraatliku partei toetajad on aktiivsemad kirja teel hääletama. Nii olevat üheks kaalukeeleosariigiks olevas Floridas teada, et demokraatliku partei toetajatest valijad on taotlenuf 2,4 miljonit valimissedelit ja neist 282 000 juba tagastanud, vabariiklaste toetajatest on sedeli küsinud 1,7 miljonit ja selle oma häälega tagastanud 145 000.

Uuringufirma Reuters / Ipsos eelmise nädala andmete kohaselt on 5 protsenti demokraatide toetajatest juba hääletanud, samas kui vabariiklaste pooldajatest on seda teinud ainult 2 protsenti. Demokraatidest kavatseb eelvalimistel osaleda 58 protsenti, vabariiklastest 40 protsenti.