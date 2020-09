Eesti poliitikavaatlejad: USA esimesel valimisdebatil võitjat polnud

Raud: Bideni võit võib Eestile olla kasulikum

TV3 ajakirjanik Neeme Raud, kes elas mitu aastat USA-s, ütles ERR-ile, et Eesti jaoks oleks parem, kui valimised võidaks Biden, kes oli debatis tema hinnangul vaoshoitum ja sisukam kui Trump.

"Samas esines Trump oma toetajatele täpselt nii nagu oodati, sellise peremehena, kes ütles, et me võidame niikuinii, kõik on läinud paremaks," selgitas Raud.

Raud tõi välja, et kui 1960. aastatel Kennedy ja Nixoni debatt oli, siis kõik raadiokuulajad pidasid Nixonit võitjaks, kuid televaatajad Kennedyt ning ka sel debatil oli televisioonil oma roll.

Biden rääkis Raua sõnul ka Putinist ja Venemaast, öeldes, et Trump mõjub kui Putini sülekoer, kuid Trump sellele ei vastanud. Raud lisas, et Bideni puhul on oluline see, et ta hindab rahvusvahelisi organisatsioone ning leiab, et Venemaa suhtes tuleb võtta karmim seisukoht.

Kaju: debatis poliitiliselt olulist sisu polnud

Poliitikavaatleja Andreas Kaju ütles ERR-ile, et kumbki kandidaatidest ei öelnud poliitika valdkondade kohta midagi, mida poleks varem teada olnud.

"Biden süüdistas Trumpi, et see ei ole koroonaepideemiaga hästi hakkama saanud ja Trump muidugi väitis, et ta on kõige paremini universumi ajaloos seda teinud," tõi Kaju välja kandidaatide vastasseisu.

Üheks tähelepanuväärseks aspektiks peab Kaju aga seda, et Trump ei pruugi valimistulemusi tunnistada, kui Biden peaks võitma ning ta ei pruugi ka võimu rahulikult üle anda.

"Kui me vaatame avaliku arvamuse uuringuid, võib kindlalt väita seda, et Joe Biden saab rohkem hääli kui Donald Trump. Aga arvestades Ameerika valimissüsteemi iseärasusi, ei ole võimalik täna täie kindlusega öelda, et Biden võidab ka kõik võtmeosariigid. Ja see teebki need valimised huvitavaks," ütles Kaju.

Espak: debatt oli mittemidagiütlev ja seda ei võitnud keegi

Tartu Ülikooli teadur Peeter Espak ütles ERR-ile, et tema hinnangul ei võitnud debatti keegi.

"See oli debattide ajaloos oletatavasti selline kõige mõttetum ja mittemidagiütlevam," sõnas Espak.

Samas oli tema hinnangul Trump ründavam, kuna Biden kasutas väljamõeldud ja alatuid süüdistusi. Espaki sõnul on 50-50 olukord, kes valimised võidab, kuid ta kaldub arvama, et suurem tõenäosus võib olla Trumpi võidul.