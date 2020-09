Terviseameti sõnul on ligi 85 protsendil juhtudest võimalik väga täpselt tuvastada, kus inimene koroonaviirusega nakatus. Kuid kuna nakatumine on hakanud kasvama ka vanemate kui 50-aastaste vanuserühmas, võib eeldada, et suurenema hakkab ka haiglaravi vajavate inimeste arv.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp ütles kolmapäevasel pressikonverentsil, et möödunud nädalal nakatusid peamiselt kooliõpilased ja alla 50-aastased inimesed.

Samas tõdes Sepp, et ka vanemate inimeste seas on haigestumised hakanud kasvama ning ilmselt vajab lähinädalatel praegusega võrreldes rohkem inimesi haiglaravi.

"39. nädalal (eelmisel nädalal – toim.) tehti 1000 inimese kohta 14 testi ja positiivsete testide määr oli 1,8, mis jääb ilusasti alla WHO soovituse, mis on viis protsenti," ütles Sepp ja selgitas, et need arvud näitavad, et Eestis pole üleriigilist varjatud levikut, vaid on koldelised piirkonnad.

Lisaks tõi Sepp välja, et tänu heale kätehügieenile on Eestis hakanud vähenema ka soolenakkuste levik.

Koroonaviiruse kulude katteks on riigieelarvest eraldatud 40 miljonit eurot

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et uue aasta riigieelarvest saab tervisehoiu valdkond 200 miljonit eurot.

Minister selgitas, et COVID-19 kulude katteks on otseselt eraldatud 40 miljonit eurot, mis läheb muu hulgas haiglate valmisoleku, ravimivaru suurendamise, testimiste ja tervisepersonali jaoks. Kiik lisas, et raha eraldatakse ka hooldekodudele.

Haigekassale eraldatakse aga üle 143 miljoni euro, mis on esialgsest plaanitust suurem, sest tuleb arvestada sotsiaalmaksu alalaekumisega, selgitas Kiik. "Me ei läinud haigekassa eelarvet kärpima," sõnas minister ja lisas, et eelarve pidi olema pea 100 miljonit eurot väiksem.

"Meil tuleb endale aru anda, et erinevad pandeemiad, erinevad nakkushaigused liiguvad aastaringselt," ütles sotisaalminister ja lisas, et nende oht on ajas pidevalt kasvav.

Ta täpsustas, et lisaks tuleb välja ehitada Tallinna Haigla, mille jaoks on vaja 380 miljonit eurot. Kiik ütles, et pealinna olemasolevate haiglate hoonestus on paljuski vananenud ning tuleb vaadata ka tulevikku ja seetõttu tulekski ehitada paremate tingimustega haigla.