25-aastane Daniil Sauškin tunnistas süüd narkokuriteos, kuid eitas süüd mõrvakatses. Kohus alustas tunnistajate kuulamist, kuid keelas oma määrusega nende ütluste avaldamise praeguses etapis. Kohtuprotsess jätkub oktoobris ja novembris.

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi oli Sauškin 19. veebruaril Tallinnas Lasnamäel Kärberi tänaval asuva Kärberi keskuse parklas andmas ostjale edasi kokaiini. Müügitehingust teada saanud kriminaalpolitseinikud asusid teda kinni pidama, kuid ta üritas autoga sündmuskohalt põgeneda.

Prokuratuuri hinnangul on tõendatud, et Sauškin nägi enda auto ees seisnud politseinikke ning selle asemel, et peatuda ja alluda politseiametnike korraldustele, sõitis neile otsa.

"Süüdistatav pidi aru saama, et tema tegudega võivad kaasneda väga rasked tagajärjed. Sel põhjusel on prokuratuuri hinnangul sõiduautoga tahtlikult inimesele otsasõitmine ja seejärel temast üle sõitmine käsitletav tapmiskatsena. Raskendava asjaoluna soovis noormees sündmuskohalt põgeneda süüteo varjamiseks ehk vältimaks enda kinnipidamist suures koguses narkootilise ainega, mistõttu esitati talle süüdistus mõrvakatses," on prokurör Natalia Miilvee varem öelnud.

Süüdistuse järgi tegeles Sauškin narkoäriga ning 19. veebruaril oli ta Lasnamäel Kärberi tänaval asuvas parklas, et anda ostjale üle kokaiini.

Kinnipidamisel leiti tema autost suures koguses narkootikume, samuti leiti narkoaine jääke tema kasutuses olnud korterist. Koos mõrvakatsega esitati talle süüdistus ka narkootikumide suures koguses ebaseaduslikus käitlemises. Mees viibib vahi all.