Valitsus toetas Bocuse d´Ori osalejatele erandi tegemist

Valitsus toetas rahvusvahelise gastronoomiavõistluse Bocuse d`Ori toimumist 15.-16. oktoobril Tallinnas. See tähendab, et konkursil osalejad ei pea kinni pidama eneseisolatsiooni reeglist.

Bocuse d'Or Europe Tallinn 2020 finaalüritus toimub 15.-16. oktoobril 2020 Saku Suurhallis ning võistlusega seotud galaõhtusöök 16. oktoobri õhtul Lennusadamas. Üritus toob Eestisse tippkokad üle Euroopa.

"Kahtlemata on tegemist laia avalikkuse tähelepanu köitva üritusega, mille toimumine Eestis on suur tunnustus meie toidu ja gastronoomia valdkonnale. Sellise taseme ja mastaabiga ürituse toimumine on olnud suure ja pikaajalise töö vili," ütles maaeluminister Arvo Aller (EKRE).

"Bocuse d'Or Europe Tallinn 2020 korraldusmeeskond on põhjalikult läbi mõelnud ohutusabinõud, et maandada koroonaviiruse leviku riski. Nad on teinud kõik, et üritus saaks toimuda ohutult," lisas Aller.

Välisriikidest saabuvad osalejad peavad olema haigustunnusteta ning järgima ürituse korraldaja ning terviseameti poolt ette nähtud suuniseid. Viimaste hulka kuulub näiteks testimise kohustus enne riiki saabumist ja selle järgselt.

Bocuse d'Or on maailma prestiižseim kokakunstivõistlus, mille kutsus 1987. aastal ellu Prantsuse meisterkokk Paul Bocuse. Inspireerituna spordiürituste atmosfäärist otsustas Paul Bocuse korraldada võistluse, mille fookuses on kokakunst ja tippkokkade meisterlikkus.

Bocuse d'Or finaalvoor toob iga kahe aasta järel Paul Bocuse'i kodulinna Lyoni parimad kokad kogu maailmast, kes valmistavad pealtvaatajate silme all oma võistlustööd.

Eesti sai 2019. aasta jaanuaris unikaalse võimaluse korraldada 2020. aastal Bocuse d´Or Euroopa eelvoor Tallinnas. Eelvooru 10 parimat pääsevad finaalvõistlusele Lyonis 2021.