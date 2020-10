DFDS suurendab Eesti-Rootsi liinil väljumiste arvu, sulgeb Hanko liini

Paldiski-Hanko liini teenindav laev Patria Seaways läheb täiendama Paldiski-Kapellskäri liini.

Kauba- ja reisijateveo liinil Paldiski ja Rootsis asuva Kapellskäri sadamate vahel suureneb nädalaste väljumiste arv 14 väljumiselt 22 väljumisele.

"Kauba- ja reisijateveo mahtude kasvutrend on sel liinil püsinud tugev, kliendid on soovinud suuremaid veomahte ja sagedasemaid väljumisi juba pikka aega. Mul on väga hea meel, et saame seda nüüd ka pakkuda, suurendades väljumiste arvu mõlemal suunal kahe väljumiseni peaaegu kõigil päevadel," ütles DFDS-i asepresident ja Baltikumi äriüksuse juht Anders Refsgaard.

Lisaväljumisi hakkab teenindama kauba- ja reisilaev Patria Seaways, mis täiendab praegu liinil kurseerivat laeva Sirena Seaways.

Paldiski-Hanko liin suletakse

Paldiski-Hanko liini teenindav Patria Seaways suunatakse Paldiski-Kapellskär liinile.

"Kahjuks tähendab see, et lõpetame Paldiski ja Hanko vahel teenuse pakkumise, kuna liinil on nõudlus ja veomaht pidevalt langenud. Selle asemel saame oma Eesti-Soome liini klientidele pakkuda ülevedu Tallinna-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinidel," sõnas Refsgaard.

Liinide ümberkorraldused ei mõjuta ettevõtte töötajate arvu.