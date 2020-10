ERR Riias: Läti kasutab koroonaviiruse masstestimisel süljeproove

Lätis on koroonaviirusega nakatunute arv viimasel ajal tõusnud - keskmine nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on kasvanud 17,6-ni. Viirusepuhangu keskmes Kuldigas on inimeste masstestimiseks pilootprojektina kasutusele võetud süljeproovid.

Meetod iseendast pole midagi uut, kinnitatakse Gulbise laboratooriumis. Lihtsalt materjal, mida uuritakse, on teine - proov võetakse mitte ninaneelust, vaid uuritakse sülge. Ja see on end juba mitmes riigis õigustanud olukordades, kus on vaja väga kiiresti uurida paljusid inimesi ja kus pole meditsiiniõdesid, kes selle tavaproovi võtmist saaksid korraldada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seega on Lätis nüüd esimest korda tekkinud olukord, kus on testitud rohkem kui 3000 inimest ja ees ootab Daugavpils. Ja kui neid puhanguid peaks tekkima teistes kohtades veel, siis just selle süljetestiga loodetakse Lätis üsna kiiresti selgitada välja nakatunud ja saada olukord kontrolli alla.

"Kolme päeva jooksul testime 3600 inimest, võib-olla rohkemgi. Mida see tähendab? Et seda teha tavapärasel moel ninaneelust proovi võttes peab kaasama väga-väga palju meditsiinipersonali. Mitte vähem kui 50 inimest.

Praegusel juhul polnud seda vaja," ütles Gulbise laboratooriumi juhatuse liige Didzis Gavars.

Ühes karbis on viis analüüsipakendit, nii et testida saab kas või kogu pere korraga. Süljeproovi saab anda igaüks ise, labori ülesanne on korraldada, kuidas need tuhanded proovipakikesed laiali jagada, kokku koguda, laborisse toimetada ja leida inimesed, kes need ära uurib.

Doktor Gavarsi ja ka Läti peainfektsionisti Uga Dumpise kinnitusel näitab teiste riikide kogemus, et need testid on usaldusväärsed ja neid saab kasutada ka töökollektiivides, näiteks politseinike ja sotsiaaltöötajate sagedaseks testimiseks.

Haiglais ja kogumispunktides võetakse endiselt ninaneeluproove.

"Süljeproovidest on kirjutatud kõigis juhtivais teadusajakirjades. Meilgi on nendega töötades juba seitsme kuu kogemus. Leian, et need proovid muutuvad viirusevastases võitluses tulevikus üha tähtsamaks," sõnas Gavars.

Süljetestide andmine on vabatahtlik ja tasuta, ka ninaneeluproovi võtmiseks pole Lätis endiselt saatekirja vaja.