Tallinna linnaplaneerimise amet on algatanud Pirital Merivälja tee 33 kinnistule püstitatava erihaigla-ärihoone osas riikliku järelevalve menetluse ja teinud ettekirjutuse. Ettepaneku kontrollida Merivälja tee 33 kinnistul ehitustööde vastavust kinnitatud ehitusprojektile tegi ametile Pirita linnaosa valitsus.

"Ettekirjutuse nõude kohaselt tuleb peatada Merivälja tee 33 kinnistul kõik Tallinna linnaplaneerimise ameti kinnitatud ehitusprojektile mittevastavad ehitustööd hiljemalt 1. oktoobrist. Teiseks on ettekirjutuses nõue, et Merivälja tee 33 kinnistul toimuv ehitamine ja ehitus tuleb viia vastavusse ehitusprojektiga, sealhulgas ehitada hoonele projektis kajastatud mahus hoone maa-alune korrus. Sellele nõudele alternatiivsena on amet esitanud nõude, et hiljemalt järgmise aasta 31. jaanuariks tuleb linnaplaneerimise ametile esitada Merivälja tee 33 hoone püstitamiseks ehitusloa taotlus koos nõuetekohase ehitusprojektiga," rääkis Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

"Ehitaja on valiku ees, kas ta teeb nüüd ehituse käigus muudatusi, et ehitustööd vastaks ehitusprojektile või siis taotleb erihaigla-ärihoone projekteerimise aluseks oleva detailplaneeringu muutmist. Valik on ehitaja käes," sõnas linnaosavanem.

Ettekirjutuse nõuete täitmata jätmise korral rakendatakse ettekirjutuse saaja suhtes sunniraha. Sunniraha suurus on 10 000 eurot.

Merivälja tee 33 kinnistul teeb ehitustöid AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg, kelle amet on määranud ettekirjutuse saajaks.

Linnaosavanema sõnul on linnaplaneerimise amet riikliku järelevalve menetluse käigus teinud kinnistul paikvaatlusi, millest üks toimus 22. septembril. Vaatlusel tuvastati, et Merivälja tee 33 kinnistul toimub ehitustegevus, mille käigus ei rajata erihaigla-ärihoone kinnitatud ehitusprojektis ettenähtud maa-alust korrust ja selle rajamiseks pole ettevalmistusi tehtud.

Ameti hinnangul on ehitusfirma selgitused ja tegevused vastuolulised.

"Kui maa-alust korrust hoonele ei rajata, siis ei ole ehitustegevus kooskõlas kinnitatud ehitusprojektiga. Seepärast ei saa me aktsepteerida lõpuni ehitamist," sõnas Liinat.

Ehitusregistri andmetel on rajatava hoone üldpind 5400 ruutmeetrit, millest lõviosa moodustavad erinevad haiglaruumid – kokku 4212 ruutmeetrit. Ehitise otstarve on erihaigla-ärihoone. Hoone pikkus on 140, laius 25 ja kõrgus 10 meetrit. Hoone peaks valmima 2021. aasta lõpuks.

Kinnistusraamatu andmetel kuulub Merivälja tee 33 kinnistu Merivälja Realestate OÜ-le.