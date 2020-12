Tallinn ei andnud luba Merivälja ärihoone ehitamise jätkamiseks

Tallinna linnavalitsus ei rahuldanud ehitusfirma Rand ja Tuulbergi vaiet, millega too soovis, et linn lubaks jätkata ehitustegevust Merivälja tee 33 krundil. Krundi omanik soovib sinna rajada ärihoonet, kuid linn leiab, et tööd, mida seal tehakse, ei vasta ehitusprojektis ettenähtule.

Linn keelas nende hinnangul ehitusprojektile mittevastavad ehitustööd tänavu 1. oktoobril, kui järelevalvega selgus, et kinnistul toimub ehitustegevus, mis ei vasta planeeringus ettenähtule. Nimelt ei ole omanikul plaanis ehitada maa-alust korrust, nagu ehitusprojekt ette näeb.

Linnaplaneerimise amet märkis toona, et ehitusfirma selgitused ja tegevused on vastuolulised.

Linn andis kaks varianti ehituse jätkamiseks: kas ehitamine viiakse vastavusse linnaplaneerimise ameti 2017. aastal esitatud ehitusprojektiga, mis näeb ette maa-aluse korruse rajamist, või esitatakse linnale uus ehitusloa taotlus hiljemalt tuleva aasta 30. jaanuariks. Selleks kuupäevaks peab ehitaja ehk Rand ja Tuulberg linnale teada andma, kumba varianti eelistatakse.

Rand ja Tuulberg vaidlustas linna oktoobrikuise nõude, et ehitustegevusega siiski jätkata, kuid linnavalitsus jättis vaide kolmapäevasel istungil rahuldamata.

Rand ja Tuulbergi hinnangul ei nõua ehitusprojektile mittevastavad ehitustööd uut ehitusluba ning linn peaks lubama nende töödega jätkata. Täpsemalt soovis ehitaja, et lubataks jätkata selliseid kehtivale ehitusprojektile mittevastavaid ehitustöid, mille aluseks on uut ehitusluba mittenõudev ehitusprojekti muudatus. Samuti leidis ehitaja, et linn ei saa nõuda ehitajalt otsustamist, kas ehitatakse välja maa-alune korrus või taotletakse uut ehitusluba.

Linnavalitsus märkis oma otsuses, et ehitusprojekti võib teha küll seaduse järgi vähemolulisi muudatusi, kuid keldrikorruse ehitamata jätmine selline kindlasti pole. Samuti teeb linnavalitsusele muret, et hoone kasutusotstarve, milleks algselt ärihoone, kus asuvad haigla ja restoran, on nende hinnangul tõenäoliselt muutnud.

Linnavalitsus leidis, et isegi juhul, kui kõik edasised ehitustööd viidaks ellu sajaprotsendises vastavuses kehtivale ehitusprojektile, tooks maa-aluse korruse ehitamata jätmine paratamatult kaasa hoone olulise mittevastavuse ehitusprojektile.

Rand ja Tuulbergi esindaja kinnitas kolmapäeval ERR-ile, et ehitusobjektil praegu mingit tegevust ei toimu ning ehitus seisab.

Arendaja ootab linnalt tagasisidet

Arendaja ehk Merivälja Realestate juhatuse liige Tõnu Kõuhkna ütles ERR-ile, et nemad on linnale omapoolse lahenduse esitanud ning ootavad praegu sellele vastust.

Ehitaja tehtud vaiet ei soovinud Kõuhkna kommenteerida.

Kõuhkna on varem ERR-ile öelnud, et keldrikorrust ei kavatseta ehitada, sest see pole põhjendatud ning oleks keerukas, kuna tegu on mereäärse alaga. Olemasolevas ehitusprojektis on maa-aluse korruse funktsiooniks märgitud tehnilised ruumid.

Detailplaneeringu järgi on kinnistule lubatud ehitada kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone, kus peaks asuma ka erahaigla. Ärihoone tarbeks nähti ette 133 kohaga maa-alune parkla, et maapealseid parkimiskohti saaks kasutada avaliku parklana. Seni kuni ehitus algas, kasutatigi maa-ala parkimisplatsina, kuhu jätsid suviti auto Pirita rannas käijad.

Merivälja tee 33 detailplaneering kehtestati 2013. aastal. Kinnistule väljastatud ehitusluba kehtib 24. aprillini 2024.