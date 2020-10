Turismifirmad ootavad lennunduses suuremaid leevendusi

Estraveli juhatuse liikme Aivo Takise sõnul näitavad ettevõtte septembri tulemused, et käive on möödunud septembriga võrreldes kuus korda kukkunud. "Ja miks ta nüüd nii on, me oleme püüdnud välja selgitada ja olemegi saanud tuhandete vastanute pealt teada, et põhjus ei ole see, et inimesed kardavad Covid viirusesse surra, vaid nad kardavad seda segadust, teadmatust, mis valitseb reiside planeerimisega," rääkis ta saates "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Riik on piiranud otselende, sel nädalal tegi valitsus aga nädal olulise kannapöörde lubades neid korraldada Euroopa riikidesse, kus nakatumisnäit on alla kahekordse Euroopa Liidu keskmise. Hetkel tähendab see arvu veidi alla 200, mis tähendab, et otselende ei või korraldada vaid mõnesse Euroopa riiki.

Kui Takis leiab, et riik peaks otselendude piirangu täielikult kaotama, siis Lennujaama turundusjuht Eero Pärgmäe tervitab valitsuse otsust, sest vähemalt on see konkreetne.

"Me ootasime seda juba mõnda aega, meie kliendid, lennufirmad ja meile tähendab see seda, et ikkagi järgmisest nädalast juba saab taasavada väga olulised liinid Eesti majanduse jaoks. Just me räägime Oslo, Stockholm, Amsterdam, Berliin ehk siis me ei räägi massiturismist, me räägime ettevõtluse arendamisest ja hoidmisest," rääkis Pärgmäe.

Valitsust nõustava teadusnõukoja juht Irja Lutsar peab samuti otsust mõistlikuks. Lutsari sõnul võiks piiri tõsta Eesti keskmise näitajani.

Takis aga ei mõista, miks ei võiks inimesed ka turismireise teha. Arvestades seejuures, et mitmes riigis on nakatumisnäit madalam kui Ida-Virumaal.

Isolatsiooni jäämise piiri tõstmist 16 nakatunu pealt 100 000 elaniku kohta hakkab valitsusus tuleval nädalal arutama. Üks suur reisimist pärssiv probleem on ka ühtsete reisipiirangute puudumine Euroopas. Euroopa Komisjon tegi ettepanekud ühtseteks piirangutest ja praegu liikmesriigid arutavad neid.

Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektori Henrik Hololei sõnul on reisijaid praegusel ajal 80 protsenti vähem ning kõik ootavad Euroopa ülest selgust.

Näiteks näeb Komisjoni üks ettepanek ette kaotada ära eneseisolatsioon neist riikidest tulijatele, kus nakatumisnäit on alla 50, seejuures peab aga nädalas tegema üle 250 testi 100 000 elaniku kohta.

"Ma arvan, et mingisugune kokkulepe kindlasti saavutatakse, see nädal oli arutelu, järgmine nädal arutelu jätkub, aga kas neid hakatakse lõpuks rakendama. Aga kas neid hakatakse rakendama samalaadselt kõigis EL riikides, see on see suur küsimus. Täna me selles olukorras oleme, et riigid rakendavad erinevaid põhimõtteid," rääkis Hololei.

Lisaks sellele, et kõik liikmesriigid ei pruugi hiljem kokkulepitut rakendada, on küsimus ka selles, mis nendest ettepanekutest arutelu käigus järele jääb.