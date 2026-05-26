EL-i liikmesriigid ei toeta Merzi ideed Ukrainat osaliselt kaasata

Saksa liidukantsler Friedrich Merzi mõte peaks kiirendama Ukraina liitumist Euroopa Liiduga. Nende ministrid saaksid osaleda siinsetel kohtumistel, küll ilma hääleõiguseta. Kuid mitmed teised liikmesriigid kardavad, et see võib just asendada päris edusamme.

"Kui rääkida Saksamaa ettepanekust, siis kõik ettepanekud, mis lükkavad meid lähemale Ukraina liitumisele, on head, aga see ei saa kunagi olla asenduseks ametlikule liikmelisusele," lausus Rootsi Euroopa Liidu asjade minister Jessica Rosencrantz.

Just praegu võivad päris edusammud olla võimalikud. Varem oli põhimõtteliselt Ukraina liitumisele vastu Viktor Orbani juhitud Ungari.

"Me peame lihtsalt edasi liikuma ja ma loodetavasti pärast valimisi Ungaris, ma loodan, et me saame edasi liikuda," sõnas Soome Euroopa asjade minister Joakim Strand.

Ukrainale ei soovita teha ka erandeid. Ühed reeglid peaks kehtima nii Lääne-Balkani maadele kui ka Ukrainale.

"Me oleme ainult alguses. Ukraina on kandidaatriigi staatusega juba mõnda aega. Arutelu sellel teemal käib. Otsus tuleb teha ühemeelselt. See tähendab, et ka kiri riigipealt ei saa kiirendada või asendada seda protsessi," sõnas Austria Euroopa asjade minister Claudia Bauer.

Valjult Merzi mõtet siiski ka ei kritiseerita. Kas sakslastel õnnestub sellele toetust koguda, näeb kõige selgemalt juuni keskel Brüsseli riigijuhtide kohtumisel, kui Ukraina liitumise seisu taas arutatakse.