NATO endine peasekretär Anders Fogh Rasmussen on üheksa isiku seas, keda Lätis maksejõuetuks tunnistatud kommertspanga PNB pankrotihaldur süüdistab pangale kahjuliku otsuste tegemises.

Rasmussen hääletas panga nõukogu aseesimehena mitme ülekande poolt, mis ei olnud panga huvides, väideti pühapäeval Läti telekanali LTV uurivas saates De Facto.

PNB läks pankrotti eelmisel aastal pärast seda, kui Euroopas Keskpank (ECB) andis pangale negatiivse hinnangu. Panktorihaldur Vigo Krastiņš avastas 32 miljoni euro ulatuses kahjusid, mis tekitati vahetult enne panga sulgemist tehtud ülekannetega. Krastinš esitas panga töötajate vastu hagi, et tekitatud kahju tagasi saada.

Süüdistatavate üheksa isiku seas on ka Rasmussen, kes oli sel ajal panga nõukogu aseesimees. Rasmusseni ametisse nimetamist 2018. aasta jaanuaris, kui pank kandis veel nime Norvik, kajastati kui olulist sammu, ehkki tema palkamise detailid jäid selgusetuks, märkis Läti ringhääling LSM.lv.

"Panga nõukogul on mitu olulist funktsiooni - see jälgib panga juhatuse tegevust, kinnitab panga äristrateegia ja muud olulised tegevust puudutavad dokumendid," teatas pank sel ajal.

ECB ja panktorihaldur avastasid hiljem, et panga nõukogu ja juhatus nõustusid panga omaniku Grigori Guselnikovi vastutusest vabastamisega ilma, et pank oleks selle eest midagi vastu saanud.

LTV programmi andmeil teatas Läti pangandusjärelevalve politseile kahtlastest ülekannetest, kuid uurimist selle selgitamiseks ei alustatud.

Nüüd on PNB panga nõukogu ja juhatuse liikmete suhtes esitatud tsiviilhagi. Kohtuistungid ei ole veel alanud, kuid Läti kohus on juba andnud nõusoleku, et Rasmussenile Taanis kuuluv kinnisvara arestitaks.

Rasmusseni kõrval oli panga nõukogus veel üks tuntud inimene - Saksa välisluure endine juht August Hanning, kelle vara arestimiseks Saksamaal samuti Läti kohus oma nõusoleku andis.

Rasmussen ega Hanning ei ole juhtunut kommenteerinud. Samuti keeldus kommentaaridest panga endine omanik Guselnkov, kes oli ka nõukogu esimees.

Rasmussen oli NATO peasekretär aastatel 2009-2014 ja Taani peaminister 2001-2009. Enne peaministriks saamist tegutses ta Taani valitsusesd maksunduse ja majandusministrina.

Hanning juhtis Saksa välisluuret 1998 - 2005.