Termokaamerad hoiavad tõbised koolilapsed kodus

Tallinna linn paigaldas septembris oma koolidesse termokaamerad, et mõõta saabujate kehatemperatuuri. Koolijuhid kinnitasid "Aktuaalsele kaamerale", et koolipered parajasti harjuvad seadmetega, lapsevanematele on kaameratel heidutav efekt – kergete haigusnähtudega lapsi enam kooli ei tule.

Tallinna koolid harjuvad termokaameratega. Need on erinevad ja mõnes koolis toiminud vaid nädal või paar. Koolipäeva alguses on kas kooli medõde või keegi õpetajatest välisukse juures valves ja saadab "piuksuvad" või "punased" õpilased kas temperatuuri mõõtma või kohe koju.

"Kui see on väike laps, 1.–3. klass, siis me mõõdame kabinetis. Ma paneme maski temale, endale, siis mõõdame tavalise kraadiklaasiga ja teavitame vanemaid. Suuremad lapsed kohe saavad maski seal valvuri ees ja lähevad koju," rääkis Tallinna saksa gümnaasiumi kooliõde Svetlana Lorvi-Talisainen.

Saaki – COVID-isse nakatunuid – seni pole. Palavikuga koju saadetuid on.

Saksa gümnaasiumi direktor Kaarel Rundu sõnul esmaspäevase seisuga tuvastatud palavik viiel inimesel, kes on üritanud koolimajja siseneda. Kõik viis saadeti tagasi.

Tallinna Südalinna kooli direktor Veiko Rohunurm ütles, et seni "saaki" pole olnud. "Kaamera selles mõttes üsna hästi näitab – kui on punane, see ei tähenda seda, et saadame ta kohe koju, vaid me suuname ta ikkagi kooliõe poole," ütles Rohunurm.

Termokaamera mõjub nagu kiiruskaamera maantee ääres – pidurdavalt. Vanemad ei läkita haigustunnustega last kooli, et tollele hiljem autoga järele minna. Selle tulemusel on kasvanud puudujate hulk.

"Meil on (koolis) üle 500 lapse, oli kuskil 100 last puudu. Tegelikult sellist puudujate hulka pole varasematel aastatel olnud. See näitab seda, et vanemad on üsna tõsiselt võtnud meie neid märguandeid. Et haiget last kooli ei saadeta," rääkis Veiko Rohunurm.

"Eks see teatud määral on ka heidutus. Õpetajad ütlevad, et nii terveid lapsi nagu praegu pole meil koolis olnud. Ka kõige väiksemate köhade või nohudega jätavad lapsevanemad oma lapsed koju," märkis Kaarel Rundu.

Tallinn maksis termokaamerate paigaldamise eest umbes pool miljonit eurot, mis teeb 6000 kuni 8000 eurot kooli kohta. Mõnel koolil on rohkem kui üks hoone. Mõned – näiteks Kadrioru saksa gümnaasium – alles ootavad paigaldamist.

Mõned kaamerad vajavad pikemat sissetöötamise aega – näiteks Kopli ametikoolis toimub kaamera seadistamine.

Riigikoolidesse termokaameraid ei paigaldata – nende sekka kuulub ka enamus Tallinna kutseõppeasutusi.