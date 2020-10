Kanadast pärit puravik – männi kuldpoorik – jõudis Euroopasse alles 13 aasta eest, neli aastat tagasi märgati seda esimest korda Lääne-Eestis, tänavu on seent leitud juba Peipsi äärest.

Tallinna ülikooli lektori Tõnu Ploompuu sõnul päris uusi seeneliike jõuab Eestisse vähe ja männi kuldpoorik on üks neist, mis tänu inimesele üle Atlandi esmalt Leetu jõudis ja mille eoseid tuul usinalt laiali kannab.

"Kui mina veel olin pisike põngerjas, siis sel ajal oli kasepuravik ja punapuravik kaks ilusat liiki, aga praegu on seal 10 kuni 15 liiki, ma ei ole neid kokku lugenud täpselt, nad on eristatud ja nad on selgelt erinevad liigid," rääkis Ploompuu liikide määramise muutumisest.

Nii sai Eesti sel suvel uue liigi juurde, kui suvel kasvav lehtrik tunnistati eraldi liigiks praegu metsas kasvavast sirgest lehtrikust.

Kui seni oli Eestis teada üksikud mürkšampinjoni kasvukohad, siis Ploompuul õnnestus tänavu leida ühes Nõmme aiast uus mürkšampinjoni liik – pruunika kübaraga Moelleri šampinjon.

Mitme seeneliigi puhul, nagu näiteks söödav pruun toruseen või must narmik, soovitab Ploompuu tiitlisse "haruldane" suhtuda reservatsiooniga, neid kasvab küll üksikutes kohtades, aga tõeliseks harulduseks neid pidada ei saa.

"Need kohad on valdavalt koondunud Tartust kaugemale ehk kus on looduses haruldasi liike? Seal, kus on nende uurijaid ja seente uurijad on koondunud Tartusse ja Tartust kaugemal neid ei ole kumbagi kuigi palju, järelikult nad on haruldasemad. Põhja-Eestis ja Lääne-Eestis on neid natukene rohkem, aga siin nad ka tavalised ei ole," selgitas Ploompuu.