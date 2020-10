"Välisilm": Hongkongi demokraatialiikumine pole kuhugi kadunud

1. oktoobril möödus Hiina rahvavabariigi moodustamisest 71 aastat. Hongkongi Pekingi-meelsed võimud viisid sellega seoses läbi suurejoonelise liputseremoonia.

"Täna toimub meil esimest korda rahvuspäeva tähistamine pärast riikliku julgeolekuseaduse rakendamist ja me näeme, et Hongkong on rahulik. Meie elanikud ja meie äriringkond on hästi kaitstud. Loodan, et Hongkong jälgib hoolikalt meie riigi arengut ja integreerub sellesse tugevamalt," ütles Hiina kaubanduskoja esimees Hongkongis Jonathan Choi-Shum.

Samal ajal võttis politsei kinni vihaseid meeleavaldajaid.

Hongkongi ärimees Robert Tsangi sõnul tahaks paljud inimesed esitada rahumeelselt oma nõudmisi, kuid politsei karmi jõhkruse tõttu tunnevad paljud, et nende isiklik turvalisus on ohus. "Nii et see väidetav hetkeline rahulik asjade seis on illusioon," lausus Tsang.

Oma kingituse Pekingile tegi rahvavabariigi aastapäeva puhul ka Eestis elav ja siin õppinud hongkonglane Iverson Ng ning tema sõbrad. Väike meeleavaldus leidis aset Hiina saatkonna ees. Eelkõige loodab Iverson, et märkajateks on meie oma inimesed ja rahvasaadikud, kes võiks Hongkongi demokraatiameelset liikumist toetada.

"Me palume Eesti kodanikke ja riigikogu liikmeid aidata Hongkongi," ütles ta.

Olukord Hongkongis on kriitiline, kuna lisaks suvel vastu võetud uuele julgeolekuseadusele, mis sisuliselt kriminaliseerib igasuguse kriitika Pekingi suunal, muudavad meeleavaldamise pea võimatuks koroonapiirangud.

Hongkongi uus julgeolekuseadus võib pidada kuriteoks ka Iversoni "Välisilma" intervjuud, sest hongkonglane räägib Pekingi-kriitilist juttu ja veel välismaalasega.

"Jah, kahjuks. Aga teie ka, sest see seadus ei kehti ainult Hongkongis, vaid kogu maailmas. Kui keegi rikub kusagil Hongkongi seadust, siis Hongkongi võimud võivad teid vastutusele võtta, kui Hongkongi tulete," lausus Iverson Ng.

Kas Iverson tunneb ennast Eestis kindlalt? Kas Hiina saatkond ei või talle saata homme kedagi ukse taha?

"Vaatame, ma ei tea. Ma olen juba kirjutanud (kriitilisi artikleid) Hiina suursaadikute kohta, aga ma ikka veel olen elus. Aga ma ei ole kindel, sest Hiina diplomaatial on teised meetodid, nagu isiklikku ellu sekkumine. Ma ei tea, millal see toimuda võib aga iga päev kardan oma elu pärast, see on suur probleem," vastas Iverson.