"See on esimene kord, mil USA kuulis konkreetseid ettepanekuid Venemaa Föderatsioonilt," ütles president Donald Trumpi administratsiooni allikas väljaandele.

Allika sõnul võivad Moskva ja Washington teha edusamme uue raamkokkuleppe osas, millel on poliitiliselt kohustav iseloom ja mis külmutab mõlema poole tuumalõhkepeade arvu.

Allikas märkis, et kui raamkokkulepe Moskva ja Washingtoni vahel saavutatakse veel sel kuul, võimaldab see president Trumpil näidata enne 3. novembri presidendivalimisi, et tema diplomaatia Moskva suunal on vilja kandnud.

Leht märgib, et esmaspäeval Helsingis kõnelusi pidanud Vene asevälisminister Sergei Rjabkov ja USA presidendi eriesindaja relvastuskontrolli küsimustes Marshall Billingslea kavatsevad pidada järgmisel nädalal telefonivestluse.