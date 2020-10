Putini hinnangul ei ole Trump suutnud USA-Vene suhteid parandada

"Ma ei hakka praegu kõiki samme üles lugema, mis on tehtud Vene-Ameerika suhete ülesehitamiseks, need on olemas, aga täies mahus pole realiseerunud kõik need kavatsused, mis president Trump varasemalt on väljendanud," ütles Putin kolmapäeval avaldatud usutluses.

"Ma arvan, et see on suurel määral seotud teatava kaheparteilise konsensusega vajadusest ohjeldada Venemaad, ohjeldada kahepoolsete suhete arendamist. Seejuures on see kompleksne positsioon - ohjeldmine kõigis arengusuundades," rääkis Putin teleprogrammis "Moskva. Kreml. Putin", mille fragmente esitas kolmapäeval telekanal Rossija 24.

Putini hinnangul tähendab selline olukord USA praeguse administratsiooni jaoks piiranguid.

Vene president tunnistas ka, et seni ei ole õnnestunud ellu viia ka mitmeid kahepoolseid projekte: "Ei ole realiseerunud rida kahepoolseid projekte, küll tagasihoidlikke, aga ikkagi - ärinõukogu loomine, ekspertnõukogu loomine ja nii edasi."