IMF: COVID-19 tagasilöök on kardetust väiksem, kuid kriis kestab

"Täna on pilt vähem kole, lubades meie 2020. aasta üleilmset ennustust pisut paremuse poole kohendada," ütles ta enne järgmisel nädalal toimuvat IMF-i ja Maailmapanga sügiskohtumist peetud kõnes. Eelolevalt kohtumiselt oodatakse ka IMF-i täpsustatud prognoosi.

Juunis prognoosis IMF üleilmse SKT ligi viieprotsendist vähenemist, kuid teise ja kolmanda kvartali tulemused olid ennustatust paremad.

Georgieva tõi esile "erakordsed poliitilised meetmed, mis panid maailmamajandusele põhja alla", pidades silmas 12 triljoni USA dollarini ulatunud rahalisi toetusi majapidamistele ja ettevõtetele.

Samas hoiatas ta valitsusi liiga varase abiandmisest loobumise eest, sest järgmise aasta väljavaade on tulvil ebamääarasusi ja riske.

Pärast maailma tabanud enam kui miljonit surma ei ole see häda sugugi üle. "Kõik riigid on praegu silmitsi "pika tõusuga" – raske ülesronimisega, mis on pikk, ebavõrdne ja ebakindel," ütles Georgieva.

USA-s ja Euroopas oli langus Georgieva sõnul küll piinarikas, kuid mitte nii hull, nagu majandusteadlased kartsid ning Hiinas võib näha oodatust kiiremat kosumist.

Seevastu mujal on uudised halvad. Eriti põhjalik on šokk madala sissetulekuga riikides, kus on suur risk, et tekib "kadunud põlvkond".

Ta võrdles ka olukorda Teise maailmasõja järgse ajaga, mil riigijuhid suutsid kõige halvemal ajal panna aluse paremale maailmale, kutsudes valitsusi üles töölisi toetama ja investeerima parema majandussüsteemi arendamisse.

Georgieva rõhutas, et majanduse ergutamisel tuleb luua töökohti ning teha roheinvesteeringuid.