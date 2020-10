USA kutsus üles Kõrgõzstanis rahumeelse lahenduse leidmisele

"Palume kõigil osapooltel vägivallast hoiduda, et lahendada valimisvaidlus rahumeelsete vahenditega," ütles välisministeeriumi pressiesindaja.

Kõrgõzstani peaminister Kubatbek Boronov astus teisipäeval tagasi ja tema asemel sai valitsusjuhiks päev varem protestijate poolt vanglast vabastatud rahvusmeelne poliitik.

"Sadõr Žaparov valiti Kõrgõzstani Vabariigi peaministri kohusetäitjaks. See otsus langetati (parlamendi) erakorralisel istungil," vahendas parlamendi pressiteenistus, viidates hotellis aset leidnud hääletusele.

Parlamendihoone on hõivanud meeleavaldajad.

Pealinnas Biškekis algasid kokkupõrked esmaspäeval pärast parlamendivalimiste algsete tulemuste teatavakstegemist.

Hulk opositsioonierakondi teatas, et ei tunnista valimistulemusi, sest need on võltsitud ja valimistel toimus arvukalt rikkumisi. Rahvas tuli tänavatele uute valimiste nõudmisega meelt avaldama.

Kõrgõzstani kullakaevandus Džerui on paljaks röövitud, edastas teisipäeval ettevõte Aljans Altõn.

"Umbes pool tuhat inimest hõivasid Džerui kaevanduse, nad süütasid ja röövisid ettevõtte paljaks," edastas Aljans Altõn.

Džerui on Kõrgõzstani suuruselt teine kullakaevandus. Selle litsents läks maksma sada miljonit dollarit.