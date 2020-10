Erakonna Mekentšil asutaja Džaparovi ettepanekul jättis parlament valitsuse koosseisu ja struktuuri muutmata.

Džaparov rõhutas laupäeval, et Venemaa on ja jääb Kõrgõzstani strateegiliseks partneriks.

"Me jagame ajaloolisi sidemeid Venemaaga. Venemaa on ja jääb meie peamiseks strateegiliseks partneriks," ütles ta.

Kõrgõzstani president Sooronbaj Džeenbekov rahuldas reedel valitsuse tagasiastumise palve ning teatas, et on valmis ise ametist lahkuma selleks, et teha lõpp valimisjärgsele kaosele riigis.

Peaminister: Kõrgõzstani president võib lähipäevil tagasi astuda

Kõrgõzstani president Sooronbaj Džeenbekov allkirjastab järgmise kahe-kolme päeva jooksul tagasiastumisavalduse, ütles laupäeval riigi uueks peaministriks kinnitatud Sadõr Džaparov ajakirjanikele.

"Kõnelustel Džeenbekoviga ütles ta, et kui parlament on uue peaministri heaks kiitnud, allkirjastab ta kahe või kolme päeva jooksul tagasiastumisavalduse," ütles Džaparov.

Kõrgõzstanis puhkes pühapäevaste valimiste järel poliitiline kaos. Pealinnas Biškekis algasid pärast parlamendivalimiste algsete tulemuste teatavakstegemist esmaspäeval kokkupõrked, mis tipnesid valitsusasutuste hõivamise ning vangistatud endiste poliitikute vabastamisega teisipäeval.

Protestid vallandusid, kui mitu opositsioonierakonda teatas, et ei tunnista valimistulemusi, sest need on võltsitud ja valimistel toimus arvukalt rikkumisi.

Teisipäeval teatas oma tagasiatumisest riigi senine peaminister Kubatbek Boronov.