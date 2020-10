Trump peatas valimisteni kõnelused majanduse ergutuspaketi üle

USA president Donald Trump teatas, et peatab kõnelused majanduse elavdamise paketi üle, lisades, et kiidab taastuspaketi heaks pärast seda, kui on valimised võitnud.

Vaatlejad märgivad, et paljud Trumpi parteikaaslased on laenurahaga kulutuste suurendamise vastu, aga poliitiliselt on see väga riskantne otsus. USA börsidel algas kohe langus.

Trumpi vastaskandidaat, demokraat Joe Biden taunis presidendi otsust. Ta kritiseeris Donald Trumpi ka koroonareeglite eiramise pärast. Mitu Valge Maja töötajat on saanud nakkuse.

Kolmapäeval peaks toimuma asepresidendi kandidaatide Mike Pence'i ja Kamala Harrise debatt. Biden ütles, et kui Trumpil on endiselt COVID-19, ei tohiks nemad järgmist teledebatti pidada.

"Nagu mulle on räägitud, kasutavad nad Harrise debatil pleksiklaasi ja järgivad Clevelandi kliiniku juhiseid. Inimesi tuleb testida. Nagu minulegi tehti täna test ja see oli negatiivne," rääkis Biden.

"Ma ei tea, missugused reeglid kehtestatakse. Ma ei tea, mis seisus president Trump on. Ma ootan väga, et saaksin temaga väidelda, aga ma loodan, et reeglitest peetakse kinni, see on praegu vajalik."