ERR USA-s: koroonaviirus levib Trumpi lähikondsete seas

Positiivsest koroonaviiruse testist teatas teisipäeval Valge Maja nõunik Stephen Miller. Samuti on jäänud karantiini enamik staabiülemate ühendkomitee liikmeid, sest nad puutusid kokku viirusekandjaga. Teiste seas töötab nüüd kodust komitee esimees kindral Mark Milley, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsusasutustes leviv viirus on kasvatanud muret rahvusliku julgeoleku pärast.

"President saab olla ülemjuhataja ka isolatsioonis. Tal on kommunikatsioonid ja turvatelefonid, et anda käske, aga meie vastased jälgivad ja kui nad tunnevad, et oleme ettevalmistumata, tasakaalust väljas või kuidagi võimetud vastama, siis nad võivad astuda väga provokatiivse sõjalise sammu," rääkis NBC uudiste rahvusliku julgeoleku analüütik Jeremy Bash.

Samal ajal kinnitas president Donald Trumpi raviarst, et tal ei ole enam sümptomeid ja tema näitajad on head. Endiselt ei ole aga selge, millal andis president viimase negatiivse testi.

Arvatakse, et kuna Trumpi olukord muutus kiiresti kehvemaks, siis võis ta olla nakatunud juba möödunud nädala alguses, isegi Joe Bideniga peetud debati ajal. See on tõstatanud küsimusi Valge Maja testimissageduse ja -nõuete kohta.

"Ma arvan, et nad mõistsid kiirtesti reegleid valesti. See test on korralik, sellega ei ole midagi valesti, aga see ei ole kaugeltki mitte täiuslik ja nemad otsustasid, et see on piisav ja nad ei pea kandma maske, hoidma suhtlusvahemaad ja kui nende test on negatiivne, siis kõik võivad tavategevustega jätkata," kommenteeris Browni ülikooli rahvatervise professor Ashish Jha.

Samuti ei ole arstid öelnud, kas koroonaviirus on kuidagi mõjutanud presidendi kopse ja miks otsustati talle anda deksametasooni.

"See on väga tugev steroid, mis võib põletikku vähendada, aga on mõned kõrvaltoimed, nende hulgas vajalike sümptomite peitmine, näiteks palavik ja halb enesetunne. See võib tõsta tuju ja tekitada unetust. Seega on selge, et teda jälgitakse äärmiselt põhjalikult," selgitas New Yorgi ülikooli meditsiiniteaduskonna professor Jon Lapook.

Koroonaviirus mõjutab endiselt ka tavaameeriklasi, kuid praegu tundub, et abi ei ole nii pea tulemas.

President katkestas valimisteni majandusabipaketi läbirääkimised demokraatide liidritega ja ütles, et vabariiklased peaksid keskenduma ülemkohtuniku kandidaadi kuulamistele.

"Mida lähemale valimistele oleme jõudnud, seda selgemaks on muutunud erakondlikud erinevused ja ma arvan, et on äärmiselt ebatõenäoline, et jõuaksime siin lähiajal järgmises abipaketis kokkuleppele," ütles USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell.

"Liiga vähe majanduslikku toetust viiks nõrga taastumiseni ja looks ebavajalikke raskusi majapidamistele ja ettevõtetele," sõnas USA föderaalreservi juht Jerome Powell.

Selles keerulises olukorras astuvad kolmapäeval vastamisi asepresidendikandidaadid Mike Pence ja Kamala Harris. Teledebati reeglid on varasemast karmimad. Kandidaadid seisavad teineteisest veelgi kaugemal ja nende vahel on kaitseklaas.