Poola trahvis Gazpromi Nord Stream 2 tõttu 6,45 miljardi euroga

Konkurentsiameti teatel trahvitakse 52 miljoni euroga veel viit gaasitoruga seotud firmat, nende seas Briti-Hollandi energiafirma Shell.

Amet hoiatas juba 2016. aastal, et Nord Stream 2 ohustaks valmides konkurentsi, mistõttu keelduti selle rajamisele luba andmast. Kaks aastat hiljem alustati firmade suhtes konkurentsimenetlust.

"Ameti president Tomasz Chrostny on määranud 29 miljardi Poola zlotise trahvi Gazpromile ja üle 234 miljoni Poola zlotise trahvi viiele ülejäänud firmale, mis võtavad osa gaasitoru ehitusest. Selle taga on loa puudumine Nord Stream 2 jaoks," teatas konkurentsiamet.

Poola, Ukraina ja Baltimaad on gaasitorule ägedalt vastu, kartes, et see suurendab Euroopa sõltuvust Vene gaasist ja suurendab seeläbi Moskva mõjuvõimu.

Nord Stream 2 peaks kahekordistama Vene gaasitarned Saksamaale.

Paar päeva enne konkurentsiameti otsust ütles Poola peaminister Mateusz Morawiecki opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi mürgitamisele viidates, et Saksamaa ja teised EL-i riigid ei tohiks Moskvaga äri ajades inimõiguste osas silma kinni pigistada.

"On väärt väga sügavalt kaaluda, kas see pole murdepunkt, mil me peaks kõik ütlema, et pole põhjust arendada koos Venemaaga projekte nagu Nord Stream 2," ütles ta EL-i tippkohtumisel.

"Ma loodan, et ka teised riigid kinnitavad, et Navalnõi mürgitamine ja Nord Stream 2 pole kaks eraldi teemat."