USA soovitab Saksamaal ja Euroopa Liidul peatada Venemaad Euroopaga ühendava gaasitoru Nord Stream 2 ehitamine, sest see on Kremli poliitiline tööriist, nähtub kõrge Ühendriikide diplomaadi usutlusest Saksa ajalehele.

"Saksamaal ja EL-il on aeg kehtestada torujuhtme ehitamisele moratoorium," ütles USA Saksamaa suursaadiku kohusetäitja Robin Quinville ärilehele Handelsblatt.

Tema hinnangul annaks see Venemaale märku, et Euroopa ei ole nõus tema pahatahtliku käitumisega.

"See torujuhe ei ole üksnes majandusprojekt, vaid ka poliitiline tööriist, mida Kreml kasutab Ukrainast möödaminekuks ja Euroopa lõhestamiseks."

Läänemere põhja rajatav Nord Stream 2 maksumusega 10 miljardit eurot peaks kahekordistama Venemaalt Saksamaale tarnitava gaasi hulka. Torujuhe on valmismisjärgus.

Nord Stream 2 on valmistanud algusest peale meelehärmi USA-le, sest see suurendab Euroopa riikide sõltuvust Venemaa energiast.

Ehitus seiskus USA sanktsioonide tõttu peaaegu aastaks, kuid peaks sel nädalavahetusel taas käima minema.

Lisaks Vene Gazpromile kuuluvad Nord Stream 2 projekti rahvusvahelisse konsortsiumi ka suured Euroopa firmad nagu Saksa Wintershall ja Uniper, Hollandi-Briti Shell, Prantsuse ettevõte Engie ja Austria ÖMV.

Poola, Ukraina ja Baltimaad on gaasitorule ägedalt vastu, kartes, et see suurendab Euroopa sõltuvust Vene gaasist ja seeläbi Moskva mõjuvõimu.